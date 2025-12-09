ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 11:28

Ни один праздник не обходится без этих рулетиков из баклажанов: вызывают бурю восторга за столом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ни один праздник не обходится без этих рулетиков из баклажанов с сырно-чесночной начинкой. Они неизменно каждый раз вызывают бурю эмоций за столом.

Вам понадобится: 2 крупных баклажана, 200 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, 50 г грецких орехов, зерна половины граната, растительное масло для жарки, соль. Баклажаны нарежьте вдоль пластинами толщиной 4-5 мм, посолите и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Для начинки натрите сыр, смешайте с измельченным чесноком, майонезом и рублеными орехами. На край каждой баклажанной пластины выложите начинку, сверните плотным рулетиком. Украсьте гранатовыми зернами и оставшимися орехами.

Вкус этого блюда — невероятная гармония нежных жареных баклажанов с пикантной сырно-чесночной начинкой, хрустящими орехами и сочными гранатовыми зернами, которые добавляют приятную кислинку. Эти рулетики хороши как в теплом, так и в холодном виде.

Ранее стало известно, как приготовить изумительные сырно-чесночные палочки. Эта закуска заменит крабовый салат на новогоднем столе.

Проверено редакцией
