Эта закуска заменит крабовый салат: изумительные сырно-чесночные палочки на Новый год

Эта изящная закуска заменит крабовый салат на праздничном столе, превзойдя его по внешнему виду и удобству подачи. Рассказываем рецепт изумительных сырно-чесночных палочек на Новый год.

Для приготовления вам понадобится: упаковка крабовых палочек (200 г), 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза и пучок свежего укропа. Крабовые палочки аккуратно разверните в тонкие пластины. Яйца и сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте яйца, сыр, чеснок и майонез — получится ароматная начинка. Выложите чайную ложку начинки на край каждой крабовой пластины и плотно сверните рулетиком. Обваляйте бока в мелко рубленном укропе, чтобы зелень равномерно покрыла поверхность. Выложите рулетики на блюдо и дайте им немного пропитаться в холодильнике.

Вкус этой закуски — невероятно нежный и насыщенный: сладковатая крабовая палочка гармонично сочетается с пикантной сырно-яичной начинкой с чесночными нотками, а свежая зелень добавляет приятную ароматную свежесть. Это блюдо гарантированно станет хитом любого праздника!

