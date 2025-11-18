Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 15:00

Фаршированные крабовые палочки со шпротами: готовятся 15 минут, впишутся на праздничный стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Фаршированные крабовые палочки со шпротами — это элегантная закуска, которая готовится за 15 минут, но производит неизгладимое впечатление на гостей. Отлично впишется на новогодний стол!

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка крабовых палочек (200–250 г), 1 банка шпрот, 100 г твердого сыра, 2 вареных яйца, 2 зубчика чеснока, 3–4 ст. л. майонеза, зелень для украшения. Крабовые палочки аккуратно разверните в тонкие пластины. Для начинки разомните шпроты вилкой, смешайте с тертым сыром, измельченными яйцами, чесноком и майонезом до однородной массы. Равномерно распределите начинку по развернутым крабовым пластинам и плотно сверните обратно в рулетики.

Подавайте закуску охлажденной, украсив веточками укропа или петрушки — она гарантированно исчезнет со стола первой и станет тем блюдом, о котором гости будут вспоминать еще долго после праздника.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Мужские слезы»: прост в приготовлении и очень сытный — ни один мужчина не устоит.

Дарья Иванова
Д. Иванова
