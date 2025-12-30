Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 16:49

Самсу можно готовить без заморочек — собираю одной рукой вкусноту с аппетитной начинкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Настоящая самса — это долгая лепка и дрожжевое тесто. «Ленивая» версия предлагает гениальный компромисс: сочную начинку из курицы с сыром заворачивают в готовое слоеное тесто, получая ту же хрустящую, воздушную текстуру и сытный вкус, но за считаные минуты.

1 куриное филе нарезаю небольшими кубиками (примерно 1,5 см). 70 г твердого сыра нарезаю мелкими кубиками или натираю на крупной терке. Смешиваю курицу и сыр в миске, добавляю соль и черный перец по вкусу. 500 г слоеного теста размораживаю по инструкции. Немного раскатываю пласт и разрезаю его на квадраты со стороной примерно 10 см. На центр каждого квадрата выкладываю порцию курино-сырной начинки. Сворачиваю тесто в треугольник, соединяя противоположные углы, и тщательно защипываю края пальцами или прижимаю вилкой для красоты. Верх каждого треугольника протыкаю вилкой в нескольких местах, чтобы выходил пар. Выкладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смазываю каждую самсу взбитым яйцом и посыпаю кунжутом. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–30 минут до красивого золотистого цвета. Подаю теплыми.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
еда
закуски
выпечка
мясо
сыры
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
