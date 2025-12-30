Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник Собянин сообщил, что средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Российские средства ПВО сбили беспилотник, который летел на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Инцидент произошел во вторник вечером, 30 декабря.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил Собянин.

Мэр столицы не уточнил, в каком именно районе сбили БПЛА. При этом во вторник в Белгородской области также произошла атака беспилотников ВСУ. В результате погибла женщина, пострадали четверо мужчин. Дрон ударил по автомобилю.

Ранее в Краснодаре пострадали два человека в результате атаки ВСУ на город. Оперштаб региона сообщил, что раненых госпитализировали с осколочными ранениями. Из-за удара повреждения получила контактная сеть железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный.

В Минобороны России сообщали, что силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника в небе над Новгородской областью. Дроны были уничтожены в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени в понедельник, 29 декабря.