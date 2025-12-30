Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

Российские средства ПВО сбили беспилотник, который летел на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Инцидент произошел во вторник вечером, 30 декабря.
ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил Собянин.
Мэр столицы не уточнил, в каком именно районе сбили БПЛА. При этом во вторник в Белгородской области также произошла атака беспилотников ВСУ. В результате погибла женщина, пострадали четверо мужчин. Дрон ударил по автомобилю.
Ранее в Краснодаре пострадали два человека в результате атаки ВСУ на город. Оперштаб региона сообщил, что раненых госпитализировали с осколочными ранениями. Из-за удара повреждения получила контактная сеть железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный.
В Минобороны России сообщали, что силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника в небе над Новгородской областью. Дроны были уничтожены в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени в понедельник, 29 декабря.