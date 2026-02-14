«Нулевые траты»: Польша усомнилась в праве США вести переговоры по Украине Сикорский не увидел у США права играть ведущую роль на переговорах по Украине

Вашингтон утратил моральное право на ведущую роль в мирном урегулировании, поскольку практически перестал финансировать поставки для Киева, цитирует The Guardian слова главы МИД Польши Радослава Сикорского. Политик настаивает на том, что Европа, несущая основные издержки от конфликта, должна получить полноценное место за столом переговоров.

По словам министра, ранее доминирование США было оправдано их ключевым вкладом в поставки оружия и разведданные. Однако, как подчеркнул Сикорский, в последний год ситуация кардинально изменилась, а фактические затраты Вашингтона на помощь Украине «были близки к нулю».

Если мы платим, если это влияет на нашу безопасность, а не только на безопасность Украины, то мы заслуживаем места за столом переговоров, потому что исход этой войны повлияет и на нас, — заявил польский министр.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Кроме того, участие в мероприятии примет глава РФПИ Кирилл Дмитриев.