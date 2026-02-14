Зимняя Олимпиада — 2026
Где отметить Масленицу в Подмосковье в 2026 году: гид бесплатных праздников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Масленица — без преувеличения один из самых массовых народных праздников. Согласно данным опроса ВЦИОМ, его отмечают две трети россиян. В нынешнем году Масленичная неделя начнется в середине февраля. Где отметить Масленицу в Подмосковье, какие мероприятия стоит посетить — в материале NEWS.ru.

Когда начнется Масленица в 2026 году

Россияне будут отмечать Масленицу в период с 16 по 22 февраля.

В церковном календаре Масленицу называют Сырной седмицей. Ее главным символом считаются блины, символизирующие солнце. Неделя делится на два этапа. Ее первая половина называется «узкой», а вторая — «широкой», когда проходят активные гулянья. По традиции в Прощеное воскресенье, когда праздник завершается, люди сжигают чучело Масленицы.

Следом за этим праздником начинается Великий пост, который завершится 11 апреля. Он считается периодом духовного очищения и воздержания перед праздником Пасхи. Ее дата меняется каждый год, а основными атрибутами служат освященные куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как отметить Масленицу по классике

Если хочется встретить Масленицу как в классике русской литературы с дворянским размахом, то усадьба Мураново будет для вас идеальным вариантом, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь.

«Родовое гнездо Тютчевых удивит вас легендарными блинами по старинным рецептам, которые пекут под открытым небом. А если захочется активностей после вкуснейших блинчиков, то тут же вы сможете покататься на ледяных горках или, например, поучаствовать во взятии снежного города», — отметила собеседница.

По ее словам, гулянья в дворянском стиле не оставят вас равнодушными, а ярмарка местных ремесленников добавит шарма.

Как отметить Масленицу в современном формате

Для тех, кто любит отдыхать в современном формате, стоит отправиться на Масленичный Бернинг Мэн в арт-парке «Никола-Ленивец», подчеркнула Ансталь.

«Это место уже привлекло огромное количество туристов. Многие мечтают туда съездить, поэтому самое время планировать поездку. Основной фишкой этого мероприятия является огромный объект искусства (не менее 20 метров), который заменяет нам куклу Масленицу. Поэтому привычного сжигания небольшой Масленицы не будет, Никола-Ленивец всегда дает масштаб», — сказала Ансталь.

Участник масленичных гуляний у деревянного замка с башнями-мельницами высотой 26 метров в арт-парке «Никола-Ленивец» Участник масленичных гуляний у деревянного замка с башнями-мельницами высотой 26 метров в арт-парке «Никола-Ленивец» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Если вам хочется окунуться в сплетение древних традиций и современности, то это будет идеальным вариантом, добавила она.

«Туристам, которые хотят больше погрузиться в этнические традиции, стоит обязательно отправиться в этнопарк „Кочевник“, где можно проводить зиму в юрте под бубен и пение. Тут можно не только отведать блины, но и покормить северных оленей, яков, пострелять из лука и даже примерить на себя доспехи. Это место окутает вас энергией и магией степных народов», — заметила Ансталь.

Как отметить Масленицу в необычном ключе

Туристический агент Елизавета Чернова сообщила NEWS.ru, что в этом году получают все большее распространение необычные форматы празднования Масленицы.

«Например, в Коломне к празднику подготовили обширную программу. Запланированы экскурсии, массовые гулянья, выступления древнерусских витязей. Гостей ждут мастер-классы по выпечке блинов и веселое балаганное представление. 21 и 22 февраля пройдет Блинная ярмарка, где угостят вполне традиционными и экзотическими блинами — от классических русских до французских и даже китайских», — сообщила Чернова.

Особая программа масленичных гуляний намечена в Серпухове. По словам Черновой, в центре города пройдет масштабный праздник со зрелищным цирковым шоу. Главными артистами гуляний, как ожидается, станут скоморохи и ходулисты. Ключевой «фишкой» серпуховской Масленицы считаются соревнования русских богатырей и фольклорное шоу.

Участники гуляний на праздновании Масленицы Участники гуляний на праздновании Масленицы Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чернова также порекомендовала посетить масленичные гулянья в подмосковном Дмитрове. Изюминка праздника ожидается в последний день — гостям предложат посмотреть огненное шоу в исполнении профессиональных артистов.

Кроме того, можно будет поесть блинов и прокатиться на «масленичном поезде».

