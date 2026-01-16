Названы даты Масленицы и Пасхи в 2026 году В 2026 году Масленица будет отмечаться с 16 по 22 февраля

Россияне будут отмечать Масленицу в 2026 году на неделе с 16 по 22 февраля, пишет Altapress. При этом один из главных православных праздников — Пасха — выпадает на 12 апреля.

Масленицу в церковном календаре называют Сырной седмицей, главным ее символом считаются блины, символизирующие солнце. Неделя делится на два этапа. Первая ее половина называется «узкой», а вторая — «широкой», когда проходят активные гулянья. По традиции в Прощеное воскресенье, когда праздник завершается, люди сжигают чучело Масленицы.

Следом за этим праздником начинается Великий пост, который завершится 11 апреля. Он считается периодом духовного очищения и воздержания перед праздником Пасхи. Ее дата меняется каждый год, а основными атрибутами служат освященные куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что в Крещенский сочельник следует воздержаться от употребления скоромной пищи. По его словам, в этот день необходимо возносить молитвы о здоровье и очищении души.