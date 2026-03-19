Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 09:00

Не луковой шелухой: простой способ покрасить яйца в нежный клубничный оттенок к Пасхе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Перед Пасхой многие ищут красивые и натуральные способы окрашивания яиц. Если хочется получить необычный и очень нежный цвет без магазинных красителей, попробуйте простой ягодный способ. Обычная клюква способна подарить скорлупе мягкий клубничный оттенок, который выглядит особенно празднично и аккуратно.

Ингредиенты:

  • яйца (белые) — 5–10 шт.;
  • клюква замороженная — 200–300 г;
  • уксус 9% — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 1/2 ч. л.

Приготовление

Клюкву разморозьте, хорошо разомните и отожмите сок через несколько слоев марли. Важно, чтобы в жидкости не осталось косточек и мякоти, — тогда цвет получится ровным.

Горячие вареные яйца аккуратно опустите в клюквенный сок комнатной температуры. Благодаря разнице температур поры скорлупы быстрее впитают натуральный пигмент. Добавьте чайную ложку уксуса — он поможет цвету закрепиться.

Оставьте яйца в соке на разное время в зависимости от желаемого оттенка. Через 30 минут получится легкий розовый «румянец», через 2–3 часа — насыщенный розовый цвет. Для глубокого клубничного оттенка яйца можно оставить в холодильнике на ночь.

После окрашивания выложите яйца на решетку и дайте им высохнуть естественно. А чтобы скорлупа красиво блестела, слегка натрите ее каплей растительного масла.

Ранее сообщалось, что иногда хочется приготовить легкий салат из простых продуктов, но чтобы вкус получился ярким и запоминающимся. Салат «Маруся» как раз такой вариант.

Проверено редакцией
Читайте также
Опускаю яйца в раствор — через 15 минут на столе нежные «лазуриты», горят ярче сапфира и без химии
Общество
Опускаю яйца в раствор — через 15 минут на столе нежные «лазуриты», горят ярче сапфира и без химии
В РПЦ назвали дату Пасхи в 2026 году
Общество
В РПЦ назвали дату Пасхи в 2026 году
Как делятся кредиты при разводе: как сохранить имущество, а не долги
Семья и жизнь
Как делятся кредиты при разводе: как сохранить имущество, а не долги
Косметолог предостерегла от использования патчей в самолете
Здоровье/красота
Косметолог предостерегла от использования патчей в самолете
Опускаю яйца в раствор — через 5 минут на столе нежные «аквамарины»: пасхальное чудо затмит все крашенки
Общество
Опускаю яйца в раствор — через 5 минут на столе нежные «аквамарины»: пасхальное чудо затмит все крашенки
Пасха
советы
яйца
окрашивание
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 19 марта: что там происходит сейчас, сводка
В Брянске раскрыли, сколько домов повреждено из-за атаки ВСУ 10 марта
В Сети появились кадры задержания пяти террористов
Раскрыта новая схема мошенничества с загранпаспортами
«Переломный момент»: Дмитриев оценил ситуацию на Ближнем Востоке
«ЕС станет примером»: Дмитриев объявил о режиме выживания без энергии РФ
Более 10 стран Ближнего Востока обратились к Ирану из-за мощных атак КСИР
Раскрыта цель теракта против главы совета депутатов Новой Каховки
В Таиланде выбрали президента
Овчинский: новый дом по реновации построят на Павловской улице
В Госдуме предложили сохранять участникам СВО неиспользованные отпуска
Кувейтский НПЗ загорелся после удара БПЛА
Зеленский заявил об отсутствии альтернатив кредиту ЕС на €90 млрд
В СПЧ раскрыли, каким будет следующее прошение о помиловании для Путина
Боррель объяснил, почему война на Ближнем Востоке застала ЕС врасплох
Глава Новосибирской области раскрыл, где появились очаги болезни животных
Что известно о гибели людей при пожаре в кафе
В Евросоюзе экстренно поменяли тему грядущего саммита
В Китае раскрыли, какой «подарок» Путин получил от США
Россиян предупредили о скором подорожании одной популярной продукции
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.