Не луковой шелухой: простой способ покрасить яйца в нежный клубничный оттенок к Пасхе

Не луковой шелухой: простой способ покрасить яйца в нежный клубничный оттенок к Пасхе

Перед Пасхой многие ищут красивые и натуральные способы окрашивания яиц. Если хочется получить необычный и очень нежный цвет без магазинных красителей, попробуйте простой ягодный способ. Обычная клюква способна подарить скорлупе мягкий клубничный оттенок, который выглядит особенно празднично и аккуратно.

Ингредиенты:

яйца (белые) — 5–10 шт.;

клюква замороженная — 200–300 г;

уксус 9% — 1 ч. л.;

растительное масло — 1/2 ч. л.

Приготовление

Клюкву разморозьте, хорошо разомните и отожмите сок через несколько слоев марли. Важно, чтобы в жидкости не осталось косточек и мякоти, — тогда цвет получится ровным.

Горячие вареные яйца аккуратно опустите в клюквенный сок комнатной температуры. Благодаря разнице температур поры скорлупы быстрее впитают натуральный пигмент. Добавьте чайную ложку уксуса — он поможет цвету закрепиться.

Оставьте яйца в соке на разное время в зависимости от желаемого оттенка. Через 30 минут получится легкий розовый «румянец», через 2–3 часа — насыщенный розовый цвет. Для глубокого клубничного оттенка яйца можно оставить в холодильнике на ночь.

После окрашивания выложите яйца на решетку и дайте им высохнуть естественно. А чтобы скорлупа красиво блестела, слегка натрите ее каплей растительного масла.

