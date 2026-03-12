Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 11:00

Свежий салат «Маруся» с копченой курицей: простой рецепт с нежной сметанной заправкой

Иногда хочется приготовить легкий салат из простых продуктов, но чтобы вкус получился ярким и запоминающимся. Салат «Маруся» как раз такой вариант: свежие овощи, копченая курица и необычная сметанная заправка с пармезаном. Блюдо готовится всего за несколько минут, а получается сочным, ароматным и очень аппетитным.

Ингредиенты:

  • огурцы — 100 г
  • помидоры — 100 г
  • сладкий перец — 100 г
  • консервированная кукуруза — 100 г
  • копченая куриная грудка — 70 г
  • тертый пармезан — 20 г
  • сметана — по вкусу
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу
  • сушеный чеснок — по вкусу
  • сушеный базилик — по вкусу

Приготовление

Огурцы нарежьте небольшими кусочками и переложите в салатник. Копченую куриную грудку нарежьте кубиками или тонкой соломкой и добавьте к овощам. Затем измельчите помидоры и сладкий перец, отправив их в общую миску.

С консервированной кукурузы слейте жидкость и добавьте зерна к остальным ингредиентам. После этого можно приготовить заправку. В небольшой миске смешайте сметану, тертый пармезан, соль, черный перец, сушеный чеснок и базилик.

Получившейся ароматной заправкой полейте салат и аккуратно перемешайте. Благодаря сыру соус получается нежным и насыщенным. Перед подачей можно немного охладить блюдо — так вкус станет еще ярче и приятнее.

Ранее сообщалось, что иногда утром хочется горячей домашней выпечки, но времени на сложные рецепты совсем нет. В таком случае выручают быстрые чесночные лепешки на сковороде. Тесто замешивается за пару минут, а аппетитный аромат чеснока и сливочного масла мгновенно собирает всю семью на кухне.

