Россиянам объяснили, что нельзя делать в Крещенский сочельник Зампред ВРНС Иванов: в Крещенский сочельник нельзя есть скоромную пищу

В Крещенский сочельник следует воздержаться от употребления скоромной пищи, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, в этот день необходимо возносить молитвы о здоровье и очищении души.

18 января православные христиане встречают навечерие Крещения Господня, или Крещенский сочельник. Этот день является особым приготовлением к великому празднику Богоявления. Крещенский сочельник — это время строгого воздержания, внутреннего сосредоточения и молитвы. В этот день верующие воздерживаются от скоромной пищи — мяса, яиц, молочных продуктов — до самого вечера, до принятия освященной крещенской воды. Эта древняя традиция помогает нам осознать величие дара, который нам даруется в праздник, — обновления природы и человеческой души через явление Святой Троицы. Одной из главных традиций дня является освящение воды, которое совершается в храмах и на открытых водоемах, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что вода, освященная в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения, имеет одинаковую благодатную силу. По словам Иванова, ее называют Великой агиасмой и считают святыней. Он также отметил, что эту воду с почтением хранят в домах, пьют натощак с молитвой и окропляют ею свои жилища.

В молитвах Крещенского сочельника мы просим Господа очистить наши сердца и мысли, укрепить веру, даровать нам благодать Святого Духа. Это время для того, чтобы искренне покаяться в своих прегрешениях и с чистым сердцем встретить светлый праздник Крещения. Также молятся о здравии близких, мире и благополучии в нашей стране. Наши предки глубоко чтили этот день. Важно подходить к народным обычаям разумно, отделяя подлинно церковное от суеверного. Главное — это не внешние действия, а внутреннее состояние души, стремящейся к Богу. Пусть этот праздник станет для каждого из нас ступенькой к духовному возрастанию и укреплению в вере, — резюмировал Иванов.

Ранее священнослужитель Владислав Береговой заявил, что вода на Крещение не приобретает святость сама по себе. По его словам, ее освящение должно проводиться отдельно.