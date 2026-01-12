Священник объяснил, становится ли вода на Крещение чудотворной

Атака США на Венесуэлу
Вода на Крещение не становится святой автоматически, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» священнослужитель Владислав Береговой. Он отметил, что освящать воду необходимо отдельно.

Это священнодействие совершается дважды: в Крещенский сочельник (18 января) и в сам день праздника Богоявления (19 января). Вода, освященная в эти дни, называется Великой агиасмой, от греческого «святыня», — рассказал Береговой.

Священнослужитель подчеркнул, что такая вода может способствовать исцелению недугов. По его словам, она может стать духовной поддержкой, однако не заменит медицинского лечения.

Ранее врач Андрей Кондрахин рассказал, что после выхода из проруби во время крещенских купаний следует сразу вытереться полотенцем и надеть сухую теплую одежду. После этого нужно перейти в отапливаемое помещение.

