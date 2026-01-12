Врач напомнил, как правильно участвовать в крещенских купаниях Врач Кондрахин: после выхода из проруби на Крещение нужно сразу вытереться

После выхода из проруби во время крещенских купаний следует сразу вытереться полотенцем и надеть сухую теплую одежду, заявил Readovka.news врач Андрей Кондрахин. После этого нужно перейти в отапливаемое помещение.

Кроме того, немаловажно согреться с помощью горячих напитков или жидких блюд: бульона, морса или травяного чая, отметил Кондрахин. Он призвал отказаться от алкоголя, поскольку купание в ледяной воде и без этого чрезмерно нагружает организм.

Специалист предостерег от подобных процедур беременных, детей младше пяти лет, а также людей с хроническими заболеваниями в стадии обострения. Наличие воспаления или высокой температуры — еще одно противопоказание к крещенским купаниям.

Врач добавил, что погружение в холодную воду грозит обострением болезней печени и почек. Дело в том, что эти органы особо восприимчивы к переохлаждению.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что россиянам, не занимающимся закаливанием регулярно, следует отказаться от купания в проруби на Крещение. По его мнению, это опасно делать людям с хроническими заболеваниями сердца, сосудов или нервной системы.