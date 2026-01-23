Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 17:45

Отец заставил малышей открыть купальный сезон в ледяном море

В Сочи мужчина окунул двоих маленьких детей в ледяном море

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Сочи на пляже «Куба» раздетый мужчина окунул двоих детей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Прохожие услышали громкие крики малышей, которых насильно тащили в Черное море.

По информации очевидцев, маленькому мальчику было не больше одного года. По словам местных жителей, в Сочи около девяти градусов тепла, стоит пасмурная погода, а вода в море прогрелась максимум на 10 градусов. Прохожие попытались вразумить отца, но он отреагировал агрессивно.

Подходила девушка, тоже мама с коляской, в ней грудничок. Она спросила, что он делает. В ответ мужчина начал хамить и орать, спрашивая, кто она такая. Девушка сказала: «Я — мама». А он ответил: «А я — отец», — рассказал очевидец.

Ранее в Сургуте отец окунул годовалого сына в прорубь. При этом на улице стоял 30-градусный мороз, а температура воды составляла плюс 0,9 градуса. В пресс-службе Центра здоровья «Айсберг» сообщили, что ребенок нырнул с отцом несколько раз.

До этого врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что купания в проруби в годовалом возрасте могут привести даже к летальному исходу. У младенца на фоне перепадов температур возможна остановка сердца, поэтому такие мероприятия запрещены, добавил он.

