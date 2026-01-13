Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 16:05

Годовалого ребенка окунули в прорубь в одном из российских городов

В Сургуте отец окунул годовалого сына в прорубь в 30-градусный мороз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Сургуте отец впервые окунул годовалого сына в прорубь, сообщила пресс-служба Центра здоровья «Айсберг» на странице в соцсети «ВКонтакте». При этом на улице стоял 30-градусный мороз, а температура воды составляла 0,9 градуса. Представители центра вручили ребенку медаль за смелость.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что россиянам, не занимающимся закаливанием регулярно, следует отказаться от купания в проруби на Крещение. Он также подчеркнул, что не нужно этого делать людям с хроническими заболеваниями сердца, сосудов или нервной системы.

В свою очередь врач Андрей Кондрахин отметил, что после выхода из проруби во время крещенских купаний следует сразу вытереться полотенцем и надеть сухую теплую одежду. После этого нужно перейти в отапливаемое помещение. Кроме того, немаловажно согреться с помощью горячих напитков или жидких блюд: бульона, морса или травяного чая, отметил Кондрахин. Специалист предостерег от подобных процедур беременных, а также детей младше пяти лет.

