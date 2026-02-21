Синоптик рассказала, где на следующей неделе будет холоднее всего

Синоптик рассказала, где на следующей неделе будет холоднее всего Синоптик Паршина: на следующей неделе температура на Ямале опустится до -45

В некоторых регионах России на следующей неделе ожидается морозная погода, рассказала в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в восточных районах Ямало-Ненецкого автономного округа температура достигнет -45 градусов.

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ожидается весьма морозная погода со средней температурой на 14 градусов ниже климатической нормы. В начале недели днем минус 21–26 градусов, по ночам в восточных районах Ямала — до –45. Со вторника холода начнут отступать, — рассказала синоптик.

По ее словам, холоднее чем обычно, будет в Свердловской и Тюменской областях, где отклонение от климатической нормы может составить до восьми градусов. В Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае преобладающая средняя температура будет ниже нормы на 15 градусов.

Ранее москвичей предупредили о том, что наряду со снегопадом в столице ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду. Это больше, чем 50 километров в час. Фактически ощущаемая температура при ветре такой силы будет ниже фактической на три-восемь градусов.