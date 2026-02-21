Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 13:12

Высота сугробов в Москве обновила рекорд

Тишковец: снежный покров в Москве вырос до 70 см и поставил новый рекорд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Высота снежного покрова в Москве достигла 70 см, что на 32 см выше климатической нормы для 21 февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Показатели превысили рекорд 1966 года (64 см), но пока не достигли абсолютного максимума февраля, который составляет 72 см.

В результате прошедших за последние сутки снегопадов высота сугробов продолжает увеличиваться. На опорной московской метеостанции ВДНХ снежный покров в 1,8 раза превышает климатическую норму и составляет сейчас – 70 см (норма для 21 февраля — 38 см, побит рекорд 1966 года, когда в этот день было 64 см, абсолютный рекорд всего февраля пока остается на высоте — 72 см), — говорится в сообщении.

На Балчуге высота снежного покрова достигла 78 см, в Тушино снежный слой составляет 73 см. В Подмосковье самые высокие сугробы наблюдаются в Черустях — там снег достиг 84 см, в Кашире — 83 см и в Коломне — 81 см.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что высота снежного покрова в Москве на метеостанции ВДНХ достигла 68 см. Предыдущий максимальный показатель в 64 сантиметра был зафиксирован в 2024 году. По данным с разных метеостанций города, высота снега варьируется от 68 до 79 сантиметров.

сугробы
Москва
рекорды
Евгений Тишковец
