21 февраля 2026 в 12:55

В Японии отказались от метода удаления лишней хромосомы

В Японии отказались от метода удаления 21-й хромосомы с помощью CRISPR/Cas9

Японские ученые отказались от метода удаления лишней 21-й хромосомы у людей с синдромом Дауна с помощью технологии CRISPR/Cas9, рассказал доцент Университета Миэ Ретаро Хасидзумэ. Это решение принято из-за риска нежелательных изменений в геноме, передает РИА Новости.

Разрезание хромосомы с помощью Cas9 вызывает не поддающиеся игнорированию изменения генома, поэтому метод разрезания генома был прекращен, — прокомментировал ученый.

Еще одной трудностью данного подхода является его необратимость. Даже если теоретически удастся разработать безопасный и эффективный способ удаления хромосомы, последующее восстановление ее в организме окажется невозможным.

Хасидзумэ отметил, что без использования технологии разрезания эффективность удаления хромосомы в целом ниже. Он также подчеркнул, что такой метод позволяет проводить повторные вмешательства.

Ранее президент РАН Геннадий Красников сообщил, что российские ученые активно разрабатывают новые методы лечения онкологических заболеваний, которые не требуют применения химиотерапии. Он отметил значительный прогресс в этой области и подчеркнул, что в России создаются перспективные препараты и технологии для более эффективного лечения опухолей.

