«Лечение рака без химиотерапии»: глава РАН рассказал о прорывной разработке

Российские ученые разрабатывают методы лечения онкологических заболеваний без использования химиотерапии, заявил президент РАН Геннадий Красников. По его словам, которые приводит РИА Новости, у специалистов в этой области наметился большой прогресс.

Большой прогресс идет в области лечения раковых болезней. Там есть очень интересные подходы, которые позволяют более эффективно справляться с опухолями без химиотерапии, — рассказал Красников.

Он отметил, что в России создается множество таких перспективных препаратов и технологий. В качестве примера он привел отечественное лекарство от болезни Бехтерева, разработанное на основе уникальной методики. Глава РАН подчеркнул, что достижения современной медицины не только увеличивают продолжительность жизни, но и позволяют людям сохранять активность в более старшем возрасте.

Ранее сообщалось, что сроки проведения консультации врача при подозрении на онкологическое заболевание изменились. В новом постановлении правительства говорится, что теперь пациента должны принять не позже трех рабочих дней, а на проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований отводится не более семи рабочих дней.