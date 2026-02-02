Зимняя Олимпиада — 2026
Правительство установило сроки оказания медпомощи при подозрении на рак

В России будут оказывать помощь при подозрении на рак в течение трех дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сроки проведения консультации врача при подозрении на онкологическое заболевание изменились, следует из постановления правительства. В нем говорится, что теперь пациента должны принять не позже трех рабочих дней, передает РИА Новости.

В материале сказано, что на проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований отводится не более семи рабочих дней. Если же у человека выявили злокачественное новообразование, врач направляет пациента на лечение в специализированную медицинскую организацию, наблюдение за ним должны установить в течение трех рабочих дней со дня утверждения диагноза.

Ранее онколог Александр Румянцев заявил, что человечество никогда не сможет победить детский рак. По его словам, при этом медики достигли большого прогресса при диагностике и лечении заболеваний.

До этого Румянцев отметил, что в России детская вакцина от рака появится в течение ближайших 10 лет. Он добавил: от онкологии вылечиваются 83–95% маленьких пациентов, поэтому группа, которой необходимы лекарства, достаточно небольшая, именно с ней и работают специалисты.

