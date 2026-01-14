Онколог раскрыл сроки появления детской вакцины от рака в России Онколог Румянцев: детская вакцина от рака появится в России в ближайшие 10 лет

В России детская вакцина от рака появится в течение ближайших 10 лет, заявил президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев на пресс-конференции РИА Новости, посвященной деятельности медицинского учреждения. По его словам, от онкологии вылечиваются 83-95% маленьких пациентов, поэтому группа, которой необходима лекарства, достаточно небольшая, именно с ней и работают специалисты.

Вакцины персонифицированы, для конкретного человека делается вакцина. Оценку результатов лечения таких вакцин мы должны получить в ближайшие 10 лет, — сказал Румянцев.

Врач пояснил, что сейчас медики заострили внимание на диагностике остаточной опухоли. Для этого пациент должен минимум пять лет проходить рецидивное лечение, а затем еще пять лет наблюдаться у специалистов после отмены препаратов.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что онковакцина против меланомы для клинического применения будет выпущена уже в 2026 году. По его словам, препарат предназначен для введения людям.