В НИЦЭМ озвучили, когда в России выпустят онковакцину

В НИЦЭМ озвучили, когда в России выпустят онковакцину Гинцбург: онковакцину для терапии меланомы могут выпустить уже в следующем году

Онковакцина против меланомы для клинического применения будет выпущена уже в 2026 году, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, препарат предназначен для введения людям.

Гинцбург уточнил, что тестовые партии мРНК-вакцины от рака уже произведены в специализированном подразделении центра. Три опытные партии были выпущены для проверки работоспособности оборудования.

Три партии выпустили, которые людям не вводятся, а производятся для того, чтобы проверить, соответственно, как работает оборудование, и поставить соответствующие контроли, показав, что выпускаемая вакцина соответствует всем проверяемым параметрам, что было и сделано, — объяснил специалист.

Ранее Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины для терапии меланомы под названием «НЕООНКОВАК». Препарат разработан совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина, а его производителем является Национальный медицинский исследовательский центр радиологии.