Магнитные бури сегодня, 1 января: что завтра, бессонница, раздражительность

Сегодня, 1 января, ожидается магнитная буря уровня G1, рассказали ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра? Что за вспышки произошли на Солнце?

Будут ли магнитные бури 1 и 2 января

По информации ученых ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 1 января, составляет 56%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 56%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы — 9%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — пояснили эксперты.

По данным портала my-calend, что сегодня ожидаются геомагнитные возмущения силой пять баллов.

«Сегодня ожидается умеренная геомагнитная буря силой пять баллов. В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов», — говорится в публикации сервиса.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 2 января, на Земле магнитной бури не ожидается.

Как помочь организму справиться с магнитной бурей

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru заявил, что в период геомагнитной активности стоит сохранять спокойствие, не нервничать и больше времени отдыхать.

«Магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также для граждан с ослабленным иммунитетом, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, расшатанной нервной системой и психическими недугами. Отдохните, полежите с книгой, заварите травяной чай. Сохраняйте спокойствие, не злитесь по пустякам. Не смотрите ужастики, не ссорьтесь ни с кем. Магнитные бури могут спровоцировать инсульт, кровотечение из носа, бессонницу», — объяснил медик.

Врач-диетолог Ирина Писарева советует в период геомагнитных колебаний снизить физическую и интеллектуальную нагрузку.

«Чтобы сохранить хорошее самочувствие, также нужно снизить уровень стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли. Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23:00», — уточнила она.

