24 декабря 2025 в 04:02

Стало известно, кто сможет получить новую онковакцину в России

Минздрав: новую онковакцину получат взрослые пациенты с меланомой

Новую онковакцину «Неоонковак» на первом этапе будет получать только взрослые пациенты с определенными формами меланомы, рассказал ТАСС главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. По его словам, применение препарата строго регламентировано и предназначено для комбинированной терапии.

На первом этапе мРНК-вакцина будет применяться строго в определенных клинических ситуациях. Речь идет о взрослых пациентах с неоперабельной или метастатической меланомой кожи в комбинации с иммунотерапией, — сообщил Каприн.

Вакцина использует индивидуальный генетический код опухоли пациента, добавил онколог. Это позволяет иммунной системе точно распознавать и атаковать раковые клетки, заключил он.

Ранее Каприн рассказал, что при увеличении продолжительности жизни россиян число заболевших онкологией пациентов тоже возрастет. По его словам, нагрузка на медицинскую инфраструктуру также станет выше.

Кроме того, сокращение рациона и ощущение легкого чувства голода после трапезы могут способствовать долголетию, заявил итальянский онколог Сильвио Гараттини. При этом продолжительность перерывов между приемами пищи не оказывает никакого влияния, отметил медик.

