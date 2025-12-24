Стало известно, кто сможет получить новую онковакцину в России Минздрав: новую онковакцину получат взрослые пациенты с меланомой

Новую онковакцину «Неоонковак» на первом этапе будет получать только взрослые пациенты с определенными формами меланомы, рассказал ТАСС главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. По его словам, применение препарата строго регламентировано и предназначено для комбинированной терапии.

На первом этапе мРНК-вакцина будет применяться строго в определенных клинических ситуациях. Речь идет о взрослых пациентах с неоперабельной или метастатической меланомой кожи в комбинации с иммунотерапией, — сообщил Каприн.

Вакцина использует индивидуальный генетический код опухоли пациента, добавил онколог. Это позволяет иммунной системе точно распознавать и атаковать раковые клетки, заключил он.

