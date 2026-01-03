Новый год — 2026
Гинцбург оценил эффективность новой вакцины от меланомы

Гинцбург: эффективность новой вакцины от меланомы составляет 90%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Эффективность отечественной вакцины для терапии меланомы составляет более 90%, рассказал РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, уже проведены доклинические исследования на животных.

Высокая эффективность, фактически эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам — порядка 90%, — сказал Гинцбург.

Гинцбург добавил, что первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года.

Ранее ученый сообщил, что онковакцина против меланомы для клинического применения будет выпущена уже в 2026 году. Он уточнил, что препарат предназначен для введения людям.

До этого Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины для терапии меланомы. Препарат разработан совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина, а его производителем является Национальный медицинский исследовательский центр радиологии.

