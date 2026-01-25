Раскрыты симптомы смертельного вируса Нипах, который может попасть в Россию

Распространившийся в Индии вирус Нипах вызывает симптомы острого респираторного заболевания, в том числе менингита, и нередко приводит к осложнениям, сообщил РИА Новости научный руководитель НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что снижение иммунитета при заражении позволяет вирусу сопровождаться бактериальной или легочной инфекцией, а природными носителями являются летучие мыши.

Симптоматика определяется как любого вируса, который воздушно-капельным путем передается, симптомы ОРЗ. Плюс очень часто он дает осложнения, да, насколько я знаю, менингитовые осложнения, — объяснил Гинцбург.

Ранее вирусолог заявил, что вирус Нипах смертельно опасен и может быть завезен в Россию из-за активного авиасообщения с Индией. Эксперт указал, что лекарства от него не существует. По словам эпидемиолога, ограничительные и карантинные меры способны снизить риск заноса инфекции в Россию, хотя полностью исключить его нельзя.

Между тем стало известно, что одна из пациенток в Калькутте впала в кому и умерла от вируса Нипах. Источниками заражения служат преимущественно летучие мыши семейства Pteropodidae, свиньи, а также инфицированные продукты питания и контакт с больными людьми.