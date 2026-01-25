Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 17:30

Раскрыты симптомы смертельного вируса Нипах, который может попасть в Россию

Академик Гинцбург: вирус Нипах вызывает симптомы ОРЗ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Распространившийся в Индии вирус Нипах вызывает симптомы острого респираторного заболевания, в том числе менингита, и нередко приводит к осложнениям, сообщил РИА Новости научный руководитель НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что снижение иммунитета при заражении позволяет вирусу сопровождаться бактериальной или легочной инфекцией, а природными носителями являются летучие мыши.

Симптоматика определяется как любого вируса, который воздушно-капельным путем передается, симптомы ОРЗ. Плюс очень часто он дает осложнения, да, насколько я знаю, менингитовые осложнения, — объяснил Гинцбург.

Ранее вирусолог заявил, что вирус Нипах смертельно опасен и может быть завезен в Россию из-за активного авиасообщения с Индией. Эксперт указал, что лекарства от него не существует. По словам эпидемиолога, ограничительные и карантинные меры способны снизить риск заноса инфекции в Россию, хотя полностью исключить его нельзя.

Между тем стало известно, что одна из пациенток в Калькутте впала в кому и умерла от вируса Нипах. Источниками заражения служат преимущественно летучие мыши семейства Pteropodidae, свиньи, а также инфицированные продукты питания и контакт с больными людьми.

вирусы
Индия
заболевания
Александр Гинцбург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян озадачила «чудотворная» вода от рака за 900 рублей на маркетплейсах
Абитуриент отрезал себе часть ступни в погоне за медицинским образованием
Машина превратилась в «факел» и создала гигантскую пробку в Петербурге
Россиянин затеял ремонт и сделал квартиру соседей опасной для жизни
Рябков рассказал, когда Трампа пригласили в Россию
Раскрыты детали аферы с похищением подростка в Красноярске
Обильные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
На Камчатке подсчитали объемы вывезенного снега после метели
Раскрыты симптомы смертельного вируса Нипах, который может попасть в Россию
Девочка позвонила Путину и спасла жизнь матери
США оказались на грани нового шатдауна
Как выбрать шуруповерт, дрель и перфоратор: «три в одном» или отдельно?
Роспотребнадзор дал советы туристам для профилактики вируса Нипах
Счетчики стресса заметили у Кушнера и Грюнбаума на встрече с Путиным
«Не можем позволить»: в США высказались о своем ядерном арсенале
Сидящим без электричества мурманчанам начали выдавать продукты
Сильнейшая снежная буря оставила сотни тысяч домов без света
Узбекский плов как в лучших чайханах: мясо как пух, рис рассыпчатый
Раскрываю пропорции идеального оливье из советской столовой
Скандальная речь Зеленского в Давосе вызвала переполох на Западе
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.