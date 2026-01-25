Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 16:20

В Россию может попасть смертельный вирус Нипах, от которого нет лекарств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Смертельно опасный вирус Нипах может быть завезен в Россию из-за активного авиасообщения с Индией, заявил газете «Взгляд» эпидемиолог и научный руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Эксперт указал, что лекарства от него не существует.

Вирус Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций. По сути, от него не существует лекарства. <...> Существует реальная опасность попадания к нам Нипаха, — подчеркнул академик.

Гинцбург отметил, что исход болезни полностью зависит от иммунитета человека. При его ослаблении заболевание может привести к тяжелым осложнениям, включая сепсис, двустороннее воспаление легких и менингит, что в отдельных случаях становится причиной гибели.

По словам эпидемиолога, ограничительные и карантинные меры способны снизить риск заноса инфекции в Россию, хотя полностью исключить его нельзя. Он объяснил, что стране необходим перечень возбудителей, против которых должны быть готовы прототипы или консервы вакцинных препаратов, и российские специалисты уже располагают всеми нужными технологиями.

Вопрос упирается в госрегулирование, — заключил Гинцбург.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, в России не зарегистрировано. В ведомстве также отметили, что ситуация находится на контроле.

Вирус Нипах вызывает резкую лихорадку, сильную слабость, головные боли и быстро прогрессирующее воспаление дыхательной системы. У части заболевших развивается отек мозга, что приводит к спутанности сознания и судорогам.

