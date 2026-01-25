В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вирусом Нипах

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вирусом Нипах Роспотребнадзор: случаев завоза вируса Нипах в РФ не зарегистрировано

Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, в РФ не зарегистрировано, заявили в Роспотребнадзоре. Там также отметили, что ситуация находится на контроле.

Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что в России обеспечено наличие достаточного количества тестов для оперативного выявления вируса в лабораториях. На пограничных переходах действует автоматизированная информационная система «Периметр», позволяющая оперативно выявлять лиц с симптомами инфекций и предотвращать распространение заболеваний внутри страны.

Ранее сообщалось, что одна из пациенток в Калькутте впала в кому и умерла от вируса Нипах. Отмечается, что лечения новой болезни нет.

До этого врач Андрей Осипов рассказал, что заболеваемость ОРВИ в России после праздников выросла в 1,5 раза. Он отметил, что большая часть россиян уже переболела вирусом. Он призвал не пренебрегать мерами защиты: избегать скоплений большого количества людей, мыть руки и проветривать квартиру.