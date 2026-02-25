В Краснодаре автосалон навязал клиенту загадочные услуги за 300 тыс. рублей

Краснодарский автосалон «Оптима Кубань» навязал покупателю пакет дополнительных услуг стоимостью 300 тыс. рублей, содержание которого не смогли установить даже в Роспотребнадзоре, сообщает Telegram-канал «Kub Mash». В договоре с клиентом также содержались условия, противоречащие закону.

При оформлении кредита на покупку автомобиля салон прописал обязанность клиента в течение 90 дней платить только проценты и запретил досрочное погашение. Также покупателя обязали оформить КАСКО за 162 тыс. рублей, от которого он не имел права отказаться. Отдельной строкой в документах значился загадочный «пакет дополнительного оборудования №5» за 300 тыс. рублей — перечень услуг из него автосалон не указал.

После обращения Роспотребнадзор выдал компании предостережение. Ведомство обязало автосалон убрать все незаконные пункты из договоров с новыми клиентами.

