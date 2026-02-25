Президента Польши обокрали на $140 тыс.

Из канцелярии президента Польши похищено более 500 тыс. злотых ($140 тыс. или 10,7 млн рублей), сообщает Gazeta Wyborcza. По данным издания, в хищении могут быть замешаны несколько сотрудников администрации.

В варшавской областной прокуратуре сообщили, что по делу уже допрошены первые свидетели. В настоящее время устанавливается точная сумма ущерба и число пострадавших. Детали и обстоятельства преступления не разглашаются в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что личные данные владельцев более 1 млн банковских счетов во Франции могли оказаться в руках злоумышленников. В ближайшие дни клиентам, чья информация была похищена, направят соответствующие уведомления. Преступник получил несанкционированный доступ к национальному банковскому регистру FICOBA. Используя персональные данные одного из сотрудников ведомства, злоумышленник неоднократно проникал в систему начиная с конца января.

До этого в Великобритании с территории засекреченной базы военной разведки похитили более 50 тонн медного кабеля. Ущерб от преступления превысил 400 тыс. фунтов стерлингов (41,6 млн рублей). Злоумышленники прорезали отверстие в ограждении и проникли на базу средь бела дня. На территорию они въехали на грузовике. С помощью крана преступники погрузили 16 тяжелых катушек с кабелем, каждая из которых весила около 3,5 тонны.