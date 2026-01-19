Секретную базу британской разведки обокрали на 400 тыс. фунтов стерлингов The Sun: медный кабель украли с секретной базы военной разведки в Британии

Неизвестные похитили с территории засекреченной базы военной разведки Великобритании более 50 тонн медного кабеля, сообщает газета The Sun. Ущерб от кражи, по данным издания, превысил 400 тыс. фунтов стерлингов (более 41,6 млн рублей).

Инцидент произошел на базе RAF Wyton в Кембриджшире. По данным журналистов, злоумышленники проникли на объект средь бела дня, прорезав отверстие в ограждении по периметру.

Преступники въехали на территорию на грузовике и с помощью крана погрузили 16 тяжелых катушек с кабелем, каждая весом около 3,5 тонны. После погрузки они беспрепятственно покинули базу через центральные ворота, поскольку загруженная техника уже не могла выехать через сделанный ими пролом.

Отмечается, что на этой же базе дислоцируется новая Военно-разведывательная служба. Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать данный инцидент.

