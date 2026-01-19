Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:36

Секретную базу британской разведки обокрали на 400 тыс. фунтов стерлингов

The Sun: медный кабель украли с секретной базы военной разведки в Британии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Неизвестные похитили с территории засекреченной базы военной разведки Великобритании более 50 тонн медного кабеля, сообщает газета The Sun. Ущерб от кражи, по данным издания, превысил 400 тыс. фунтов стерлингов (более 41,6 млн рублей).

Инцидент произошел на базе RAF Wyton в Кембриджшире. По данным журналистов, злоумышленники проникли на объект средь бела дня, прорезав отверстие в ограждении по периметру.

Преступники въехали на территорию на грузовике и с помощью крана погрузили 16 тяжелых катушек с кабелем, каждая весом около 3,5 тонны. После погрузки они беспрепятственно покинули базу через центральные ворота, поскольку загруженная техника уже не могла выехать через сделанный ими пролом.

Отмечается, что на этой же базе дислоцируется новая Военно-разведывательная служба. Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать данный инцидент.

Ранее французское телевидение обнародовало кадры с внутренних камер наблюдения, запечатлевших момент дерзкого ограбления парижского Лувра. На записи отчетливо видно, как действовали злоумышленники в ночь на 19 октября.

Великобритания
военные базы
разведки
кражи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Механизм кровати убил двухлетнюю девочку во время игры
Стали известны планы Дмитриева на форуме в Давосе
Крупного российского девелопера обязали честно работать с провайдерами
Губерниев высказался о назначении скандального тренера в «Шанхай»
Кутья на Крещение: традиционный рецепт с изюминкой
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа
Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.