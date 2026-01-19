Французское ТВ показало уникальные кадры дерзкого ограбления Лувра

Французский телеканал TF1 обнародовал видео с внутренних камер наблюдения, запечатлевшее момент дерзкого ограбления парижского Лувра. На записи отчетливо видно, как действовали злоумышленники в ночь на 19 октября.

Один из грабителей, чье лицо скрывала маска, вскрывает бронированную витрину с помощью специального инструмента. После этого он разбивает ее стекло руками и извлекает исторические драгоценности, среди которых находилась корона императрицы Евгении. Далее преступник помогает напарнику вскрыть соседнюю витрину, откуда они также похищают ценности.

Ранее France24 сообщал, что Лувр прекратил работу в понедельник, 12 января, из-за забастовки сотрудников. Туристам, купившим билеты на этот день, вернули деньги. Прежде музей не работал один день в декабре, в последующие дни он работал не в полном режиме.

До этого стало известно, что из Лувра в ходе ограбления в октябре похитили почти 8,5 тыс. бриллиантов и сотни других драгоценных камней. Преступники использовали технику, прибывшую из парижского пригорода, а стоимость добычи составила €88 млн (более 7,9 млрд рублей).