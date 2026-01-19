Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:06

Французское ТВ показало уникальные кадры дерзкого ограбления Лувра

Телеканал TF1 опубликовал момент ограбления Лувра с камер наблюдения

Фото: Xinhua/Zhang Baihui/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Французский телеканал TF1 обнародовал видео с внутренних камер наблюдения, запечатлевшее момент дерзкого ограбления парижского Лувра. На записи отчетливо видно, как действовали злоумышленники в ночь на 19 октября.

Один из грабителей, чье лицо скрывала маска, вскрывает бронированную витрину с помощью специального инструмента. После этого он разбивает ее стекло руками и извлекает исторические драгоценности, среди которых находилась корона императрицы Евгении. Далее преступник помогает напарнику вскрыть соседнюю витрину, откуда они также похищают ценности.

Ранее France24 сообщал, что Лувр прекратил работу в понедельник, 12 января, из-за забастовки сотрудников. Туристам, купившим билеты на этот день, вернули деньги. Прежде музей не работал один день в декабре, в последующие дни он работал не в полном режиме.

До этого стало известно, что из Лувра в ходе ограбления в октябре похитили почти 8,5 тыс. бриллиантов и сотни других драгоценных камней. Преступники использовали технику, прибывшую из парижского пригорода, а стоимость добычи составила €88 млн (более 7,9 млрд рублей).

Франция
Лувр
музеи
ограбления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин получил приглашение в «Совет мира» по Газе
Секретную базу британской разведки обокрали на 400 тыс. фунтов стерлингов
Аналитик раскрыл, к чему приведут новые правила авиаперелетов
«Судороги и галлюцинации»: ВСУ предрекли череду смертей от голода и холода
В Госдуме предложили приравнять фельдшеров скорой к сотрудникам полиции
Бабиш указал на ошибку Евросоюза по отношению к России
Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском
«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек прибыла в суд
Сергей Лазарев напугал фанатов заявлением о редкой болезни
В Приморье появился на свет маленький «гигант»
Военэксперт ответил, о каком наступлении ВСУ мог говорить Сырский
Москалькова рассказала детали переговоров с омбудсменом Украины в Женеве
Молодежь из России начала массово покупать жилье за Полярным кругом
Появились кадры взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку
Пункты запуска БПЛА ВСУ по России оказались под ударом
В Госдуме оценили идею о продлении работы детских садов до 20:00
«Трудно разделить»: Лукашенко раскрыл, в чем Россия и Белоруссия едины
Автоэксперт назвал лучшие дни недели для путешествий на машине
Насиловал на Олимпиаде: пловца-чемпиона обвинили в растлении дочери тренера
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.