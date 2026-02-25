В РПЦ высказались о страхе Европы перед православным «троянским конем» Кипшидзе: Европа говорит об угрозе РПЦ для запугивания населения

Политические элиты ЕС распространяют мифы об угрозе Русской православной церкви для запугивания собственного населения, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так он прокомментировал сообщения британских журналистов о том, что разведка Европы видит опасность в собственности РФ за рубежом и боится даже храмов РПЦ, которые якобы являются своеобразными «троянскими конями». По словам Кипшидзе, деструктивные русофобские нарративы на Западе можно сравнить с борьбой с джинсами и роком во времена заката СССР.

Данные информационные нарративы [о страхе европейской разведки перед храмами РПЦ] следует рассматривать в контексте давления на русское православие и русскую культуру в целом. Некоторые политические силы на Западе хотят, чтобы население воспринимало их как угрозу, не было с ними знакомо и боялось к ним прикоснуться. На этом основании европейцы хотят иметь большие успехи в генерировании русофобии. Чем-то это напоминает борьбу с джинсами и роком, которую вела советская идеологическая машина на излете своего существования, — высказался Кипшидзе.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в России необходимо проводить пастырскую работу с мигрантами. По его словам, важно формировать у них уважение к Русской православной церкви. Кроме того он отметил, что мигранты должны стремиться присоединиться к РПЦ.

До этого патриарх Кирилл заявил, что Россия становится духовным противником западной цивилизации. По его словам, на Западе оправдывают грех и представляют его как норму развития.