Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 11:46

Патриарх Кирилл призвал духовенство работать с мигрантами

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России необходимо проводить пастырскую работу с мигрантами, заявил на общем собрании духовенства Московской митрополии патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, которые приводит ТАСС, важно формировать у них уважение к Русской православной церкви. Кроме того, убежден священник, мигранты должны стремиться присоединиться к РПЦ.

А ведь если мигрант будет знакомиться с Россией, с русскими людьми, в том числе через опыт общения со священником, который, может быть, в какой-то момент и материально помог, и психологически поддержал, то не исключено, что этот мигрант станет православным, — предположил патриарх.

Он добавил, что взаимодействие с мигрантами должно иметь «определенное целеполагание». Патриарх подчеркнул, что их обращение в православие не должно быть насильственным.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, что в годы учебы в семинарии провел четырехчасовой разговор с уполномоченным по делам религии, во время которого они вдвоем выпили две бутылки коньяка. Он подчеркнул, что чиновник тогда «по природе был врагом Церкви».

РПЦ
Патриарх Кирилл
мигранты
иностранцы
верующие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказал о погоде в День защитника Отечества
Раскрыто, сколько дронов потеряли ВСУ за неделю в попытках атаковать Россию
Уголовное дело возбудили в Сердобске на фоне скандала с сертификатами
Появились новые детали о статусе пропавшей альпинистки Наговицыной
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Диетолог назвала неожиданный способ сжигать больше калорий
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.