Патриарх Кирилл призвал духовенство работать с мигрантами

В России необходимо проводить пастырскую работу с мигрантами, заявил на общем собрании духовенства Московской митрополии патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, которые приводит ТАСС, важно формировать у них уважение к Русской православной церкви. Кроме того, убежден священник, мигранты должны стремиться присоединиться к РПЦ.

А ведь если мигрант будет знакомиться с Россией, с русскими людьми, в том числе через опыт общения со священником, который, может быть, в какой-то момент и материально помог, и психологически поддержал, то не исключено, что этот мигрант станет православным, — предположил патриарх.

Он добавил, что взаимодействие с мигрантами должно иметь «определенное целеполагание». Патриарх подчеркнул, что их обращение в православие не должно быть насильственным.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, что в годы учебы в семинарии провел четырехчасовой разговор с уполномоченным по делам религии, во время которого они вдвоем выпили две бутылки коньяка. Он подчеркнул, что чиновник тогда «по природе был врагом Церкви».