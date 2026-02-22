Зимняя Олимпиада — 2026
Чистый понедельник — 2026: суть праздника, традиции и дата начала поста

Чистый понедельник — 2026: суть праздника, традиции и дата начала поста
Масленица подошла к концу: чучело сожжено, блины съедены. Значит, настало время аскезы, ведь пришел первый день Великого поста. Традиции и обряды Чистого понедельника – в материале NEWS.ru.

Что такое Чистый понедельник

Первым делом скажем о том, что же такое Чистый понедельник. Именно так в народе называют первый день Великого поста. Это неофициальное, то есть не используемое Церковью, наименование, которое, тем не менее, обрело широкую популярность. С Чистого понедельника начинается сорокавосьмидневное говение.

Когда наступает Чистый понедельник в 2026 году

Теперь назовем дату Чистого понедельника в 2026 году. Этой зимой начало поста совпало с другим – государственным – праздником: с Днем защитника Отечества. И празднование в честь военнослужащих, и Чистый понедельник, начало Великого поста, пришлись на 23 февраля.

Духовный смысл: начало Великого поста и подготовка к Пасхе

Чтобы разобраться с традициями Чистого понедельника, нужно осознавать смысл этого дня. Чистый понедельник – начало Великого поста, день перехода от масленичного разгула к сдержанности и усиленной духовной работы. Это день очищения как символического, так и буквального: на смену пышному столу Сырной седмицы приходят серьезные ограничения в пище. Но о том, что можно есть в Чистый понедельник, мы еще скажем далее.

Чистый понедельник иногда называют Тужилками по Масленице. Это наименование говорит само за себя: веселью пришел конец, теперь нужно уделить особое внимание духовной работе. У православных Чистый понедельник – это начало очистительного пути Четыредесятницы.

Традиции и обряды: от уборки дома до строгого поста

Традиции и обряды: от уборки дома до строгого поста

Поговорим подробнее о традициях Чистого понедельника. В этот день не проводится литургия. Зато на повечерии звучит Великий покаянный канон Андрея Криткого. Если нет возможности присутствовать на службе, стоит прочитать канон дома самостоятельно. В этот день священнослужители призывают верующих заново осознать ужас греха и человеческую слабость и в то же время – почувствовать надежду на великое прощение.

Словосочетание «Чистый понедельник» отчасти трактуется и буквально. Дело в том, что в течение Масленицы, если следовать народным приметам, на уборку налагается запрет. А потому Чистый понедельник – это время, когда можно наконец привести в порядок жилище после семидневного кутежа. Самое время заняться стиркой, мытьем полов и окон.

Но в первую очередь название «Чистый понедельник» стоит толковать метафорически. Это время символического очищения, достигаемого в том числе:

  • испрашиванием прощения у близких;

  • молитвой;

  • пищевыми ограничениями.

Что можно и нельзя есть в Чистый понедельник

Теперь, когда мы выяснили, что такое Чистый понедельник, поговорим о том, что можно есть в этот день. Монахи в первый день Великого поста полностью воздерживаются от пищи. Мирянам же предписывается сухоядение – употребление продуктов, не подвергавшихся термической обработке, без растительного масла. Стоит ли уточнять, что скоромная пища: мясо, молочные продукты, яйца, рыба и морепродукты, – под запретом?

В перечень разрешенных продуктов вошли:

  • сырые овощи: морковь, капуста, огурцы, редька, свекла, зелень;

  • фрукты и ягоды: яблоки, груши, апельсины, бананы, киви;​

  • сухофрукты: курага, изюм, чернослив, финики;

  • орехи и семечки: грецкие орехи, фундук, миндаль, подсолнечные семечки;

  • хлеб постный: ржаной, цельнозерновой или сухари без добавок;

  • квашеные или соленые овощи: капуста, огурцы, грибы.

Подробнее о питании в Великий пост читайте в нашем материале.

Что можно и нельзя есть в Чистый понедельник

Народные приметы и поверья этого дня

С Чистым понедельником связаны многочисленные суеверия. Например, в народе верили, что первая встреча после Масленицы определяет, какими будут отношения между людьми до конца года. Так что со всеми знакомыми, увиденными в Чистый понедельник, стоит вести себя миролюбиво и ласково.

Существует еще одно интересное поверье. Считается, что в Чистый понедельник как никогда легко бросить курить. Верующие связывают это с целительной атмосферой первого дня Великого поста.

Если говорить про запреты, то в этот день не стоит:

  • ссориться;

  • предаваться лени;

  • пропускать службу без веских причин;

  • есть скоромную пищу;

  • отказывать в помощи и милостыне.

Продолжать масленичные гуляния также не стоит. Всю пищу, оставшуюся после Сырной седмицы, стоит отдать птицам или нищим. Употреблять ее запрещено.

Наконец, скажем немного о погодных приметах:

  • ясное небо и солнце – к ранней теплой весне;

  • снег или дождь – хорошая погода придет не скоро;

  • если умыться родниковой водой на рассвете, удастся надолго сохранить красоту и молодость.

Теперь вы знаете про дату Чистого понедельника в 2026 году и про все самое важное, связанное с этим днем. Пришла пора духовной работы и очищения!

Раннее мы рассказали, как подготовиться к исповеди.

