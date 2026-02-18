Россиян предупредили о штрафах за уборку квартиры по вечерам В России за шумную уборку квартиры вечером грозит штраф до пяти тысяч рублей

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф за шумную уборку вечером, заявил в беседе с РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина Тургной Зокиров. При этом, по его словам, единой ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в России нет.

Величина административного штрафа для гражданина, устанавливаемая законом субъекта РФ, не может превышать 5 тыс. рублей, — подчеркнул эксперт.

Так, регионы самостоятельно определяют не только штрафы, но и время, в которое нельзя шуметь, объяснил он. Например, в Калужской области шум запрещен с 23:00 до 07:00, в Омской области — с 22:00 до 08:00, а в Республике Алтай — с 22:00 до 06:00.

