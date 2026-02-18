Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 07:02

Россиян предупредили о штрафах за уборку квартиры по вечерам

В России за шумную уборку квартиры вечером грозит штраф до пяти тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф за шумную уборку вечером, заявил в беседе с РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина Тургной Зокиров. При этом, по его словам, единой ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в России нет.

Величина административного штрафа для гражданина, устанавливаемая законом субъекта РФ, не может превышать 5 тыс. рублей, — подчеркнул эксперт.

Так, регионы самостоятельно определяют не только штрафы, но и время, в которое нельзя шуметь, объяснил он. Например, в Калужской области шум запрещен с 23:00 до 07:00, в Омской области — с 22:00 до 08:00, а в Республике Алтай — с 22:00 до 06:00.

Ранее юрист Алексей Горелов рассказал, что с 1 марта за борщевик на дачных участках будут предусмотрены штрафы. Сначала хозяева участка получат предписание об устранении нарушений — убрать растения будет необходимо в течение 30 дней, отметил он.

До этого стало известно, что за несанкционированные рисунки в лифте могут назначить штраф в размере 40 тыс. рублей. Кроме того, умышленное повреждение имущества может обернуться исправительными работами или даже арестом на срок до трех месяцев.

штрафы
Россия
квартиры
шум
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о возможностях нового чат-бота «Госуслуги» в Мах
«Яблоко раздора»: Цеков отреагировал на слова правнучки Хрущева о Крыме
Над Россией сбили более 40 беспилотников за ночь
В Чувашии из-за атаки ВСУ повреждены автомобили
Путешественник из Австрии назвал главную особенность Сибири
ПСЖ с Сафоновым одержал волевую победу над «Монако» в матче Лиги чемпионов
В США заявили о тупике на переговорах в Женеве
Россиянам назвали устройство, без которого опасно делать ремонт
Россиян предупредили о штрафах за уборку квартиры по вечерам
«Страшно»: как живет мама девятилетней Лизы, убитой в Саратове
«Уиткофф и Зятькофф»: в США узнали прозвища американских переговорщиков
Россия потребовала от НАТО бумажных гарантий нерасширения
«Реал» победил «Бенфику» в скандальном матче плей-офф ЛЧ
Анне Седоковой прилетел иск от родни Яниса Тиммы
«Настоящий суперфуд»: названа необходимая для красоты и здоровья крупа
SHOT сообщил, что ВСУ атакуют Чувашию
Турэксперт объяснила, как вернуть деньги за тур из-за невыдачи визы
«Шашлычка нет»: импорт свинины возмутил белорусского лидера
Диетолог рассказала, какой коллаген способен улучшить качество кожи
Дроны «Центра» нашли блиндажи ВСУ и стерли их в порошок
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.