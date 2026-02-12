Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 08:05

Россиян предупредили о штрафах за любую надпись на стене лифта

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за рисунок в лифте могут оштрафовать на 40 тыс. рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За несанкционированные рисунки в лифте могут назначить штраф в размере 40 тыс. рублей, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, умышленное повреждение имущества может обернуться исправительными работами.

Рисовать на стенах лифта не разрешается, даже если рисунок кажется безобидным или красивым. Лифт в многоквартирном доме является общим имуществом, которым владеют все жильцы. Чтобы на законных основаниях разместить надпись на стене, надо получить согласие соседей на общем собрании собственников. Если такового нет, действия могут посчитать нарушением. Если из-за художества потребовался серьезный ремонт, ответственность может быть уголовной. Статья 167 УК РФ предусматривает наказание за умышленную порчу имущества. Это может быть штраф до 40 тыс. рублей, исправительные работы или даже арест до трех месяцев, — предупредил Бондарь.

Он добавил, что если изображение нанесено в общественном месте, что можно отнести и к лифтам, то это может быть квалифицировано как вандализм по статье 214 УК РФ. По словам эксперта, если ущерб признан незначительным, то размер штрафа за повреждение имущества может составить 300–500 рублей.

Ранее эксперт по ЖКХ и юрист Константин Крохин заявил, что за отсутствие регистрации в съемном жилье предусмотрен штраф до 7 тыс. рублей. По его мнению, идея об отмене этого закона — лишь пиар-ход.

штрафы
россияне
законы
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван первый в истории фигурист, взявший золото ОИ с разными партнершами
Два российских региона выбились в ТОП по средней зарплате
Белый дом анонсировал закрытое совещание Трампа с разведкой
Справедливость настигла обманывавших стариков мошенников
В Кремле оценили идею пригласить Трампа на парад Победы
Экс-госслужащие отвергли идею Грефа о реформе зарплат чиновников
В российской школе обрушился потолок
Мошенники в России взялись за старое
Российский город рискует угодить в ледяную ловушку из-за аварии
В Грузии заявили, что ЕС готов отправить танки «для демократии»
Экономист назвала необычный способ гасить платежи по ипотеке
Россиян предупредили о штрафах за любую надпись на стене лифта
Бегство украинцев и атака БПЛА на Мичуринск: новости СВО к утру 12 февраля
На левом берегу Киева произошел взрыв
В Европарламенте поставили точку в вопросе принятия Украины
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 февраля: инфографика
В новом проекте конституции Казахстана определили статус русского языка
Над Россией сбили 106 украинских БПЛА за ночь
«Близки к финалу»: в США допустили освобождение Одессы армией России
Сборная Словакии разгромила финнов в первом матче хоккейного турнира
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.