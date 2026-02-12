Россиян предупредили о штрафах за любую надпись на стене лифта Эксперт по ЖКХ Бондарь: за рисунок в лифте могут оштрафовать на 40 тыс. рублей

За несанкционированные рисунки в лифте могут назначить штраф в размере 40 тыс. рублей, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, умышленное повреждение имущества может обернуться исправительными работами.

Рисовать на стенах лифта не разрешается, даже если рисунок кажется безобидным или красивым. Лифт в многоквартирном доме является общим имуществом, которым владеют все жильцы. Чтобы на законных основаниях разместить надпись на стене, надо получить согласие соседей на общем собрании собственников. Если такового нет, действия могут посчитать нарушением. Если из-за художества потребовался серьезный ремонт, ответственность может быть уголовной. Статья 167 УК РФ предусматривает наказание за умышленную порчу имущества. Это может быть штраф до 40 тыс. рублей, исправительные работы или даже арест до трех месяцев, — предупредил Бондарь.

Он добавил, что если изображение нанесено в общественном месте, что можно отнести и к лифтам, то это может быть квалифицировано как вандализм по статье 214 УК РФ. По словам эксперта, если ущерб признан незначительным, то размер штрафа за повреждение имущества может составить 300–500 рублей.

