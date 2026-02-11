Юрист предупредил о последствиях отсутствия регистрации в съемном жилье Юрист Крохин: за отсутствие регистрации в съемном жилье предусмотрен штраф

За отсутствие регистрации в съемном жилье можно получить штраф до 7 тыс. рублей, рассказал «Ридусу» эксперт по ЖКХ Константин Крохин. Он отметил, что предложения об отмене такого закона не более чем пиар.

Предложение «Новых людей», предполагающее отказ от существующей системы, никогда не станет законом. Это имитация бурной деятельности перед выборами, когда работают не юристы, а пиарщики. Инициатива противоречит политике правительства, направленной на контроль за перемещением тех же мигрантов, — рассказал Крохин.

Юрист подчеркнул, что граждане РФ обязаны оформить регистрацию по месту пребывания в течение 90 дней с момента заезда. Для мигрантов же этот срок составляет семь дней.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым разработали законопроект об отмене обязательной регистрации граждан. Инициатива предполагает замену обязанности правом.