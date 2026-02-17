Масленица в мире: какие праздники провожают зиму перед постом

В России проводы зимы не обходятся без самого сытного праздника в году — Масленицы, она же Прожорная неделя, Объедуха, Блинница и Сырная седмица. Но не все знают, что в разных странах существуют аналоги Масленицы. Тепло привечают масштабными европейскими фестивалями зимы, сытными Жирными вторниками в Штатах, розыгрышами и щедрыми застольями в разных уголках света. О традициях проводов зимы в мире читайте в материале NEWS.ru.

Венецианский карнавал: аристократическая элегантность

Начнем с изысканного Венецианского карнавала. На первый взгляд он имеет мало общего с нашей Объедухой, но на деле праздники посвящены одному и тому же — подготовке к Великому посту. Само итальянское слово carnevale происходит от слов carne («мясо») и vale («прощай»). А что же это, если не наша Сырная седмица?

Официальным праздником Венецианский карнавал перед постом стал в XIII веке. Но корни его уходят в глубокое прошлое — к древнеримским Сатурналиям. Во время праздника в честь урожая слуги садились за один стол с господами. А чтобы никто не смущался и не брезговал, все надевали маски. Эти самые маски и стали отличительной чертой Венецианского карнавала. Перед постом они заполняют город, ослепляя блеском и перьями, и любоваться ими приезжают туристы со всех уголков мира.

Венецианский карнавал Фото: dpa/Global Look Press

Бразильский карнавал: ритмы самбы и языческие корни

Стоит также поговорить о сходстве карнавала в Бразилии и Масленицы. Бразильский карнавал был завезен в страну из Португалии. Португальская же Масленица, следуя распространенной версии, имеет языческие корни. Она восходит ко временам кельтов, а именно к ритуалам инициации мужчин перед приходом весны — сезона плодородия. Впрочем, на Бразильский карнавал в то же время повлияли карнавалы из Франции и Италии. Так что в итоге на стыке сразу нескольких культур родился неповторимый праздник, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший карнавал в мире. Так, в 2011 году в празднике в Рио приняли участие почти пять миллионов человек, включая 500 тысяч туристов.

Сходство Масленицы и карнавала в Бразилии — в традиции празднования на широкую ногу. В Рио-де-Жанейро можно увидеть:

исполнителей самбы в перьях и откровенных костюмах;

костюмированные шествия;

парады украшенных машин;

процессии музыкантов и танцоров и многое другое.

Карнавал приносит Бразилии миллиарды долларов и сплачивает нацию.

Бразильский карнавал Фото: Carlos Santtos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марди Гра в Новом Орлеане: бусы, маски и Жирный вторник

Еще один пышный карнавал проводится в Новом Орлеане, США. Само название «Марди Гра» с французского переводится как «Жирный вторник». Этот праздник распространен во франкоговорящих странах и регионах. В англоговорящих странах, включая Штаты, его называют Fat Tuesday. Но вне зависимости от региона и наименования суть у празднества одна: отмечающие готовятся к Пепельной среде, началу Великого поста, и пытаются «надышаться перед смертью», то есть наесться скоромной пищей перед говением.

Мы неспроста упомянули Новый Орлеан. Именно там зародился праздничный карнавал в честь прихода весны. Сначала шествие проходило только во Французском квартале города. Но с ходом времени традиция укрепилась и распространилась за пределы квартала. И уже к концу XIX века году утвердились «каноны» карнавала в честь Марди Гра. Традиции Марди Гра в США — это:

шествие, которое возглавляют «король» и «королева»;

разбрасывание монеток, четок и различных безделушек;

маски и переодевания;

гротескные костюмы;

танцы и музыка.

Согласно исследованиям от 2020 года, празднование Марди Гра привлекает в Новый Орлеан около 1,4 миллиона туристов.

Марди Гра Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Фастнахт в Германии и Швейцарии: парады ведьм и духов

Говоря про аналоги Масленицы в разных странах, нельзя не вспомнить Фастнахт. В Германии и Швейцарии празднование начинается 6 января, на Богоявление. Но кульминация, которой и является Фастнахт, приходится на вторник, предшествующий Пепельной среде. Именно этот Жирный вторник является днем проведения костюмированного Фастнахта.

Участники процессии облачаются в костюмы, увенчанные деревянными масками ручной работы. Эти маски изображают ведьм, духов и прочую нечисть. Интересно, что для Фастнахта не нужно готовить новый костюм каждый год: маскарадные наряды тут передаются по наследству как домашняя святыня. Так что гротескные парады потусторонних сил — это то, без чего не обходятся проводы зимы в Германии и Швейцарии.

Что общего у всех этих праздников и чем они отличаются от нашей Масленицы

Мы поговорили о традициях Марди Гра в США, о сходстве карнавала в Бразилии с Масленицей и о многом другом. Резюмируя, стоит задать вопрос: так что же объединяет все эти праздники перед Великим постом? Локация определяет колорит: бразильский фестиваль более страстный и необузданный, венецианский — утонченно-изысканный, а русская Блинная неделя — теплая и пропитанная гостеприимством.

Но все эти различия незначительны, так как суть одна: люди объединяются, чтобы создать побольше хороших воспоминаний и вдоволь повеселиться перед периодом аскезы и усердной духовной работы. Проводы зимы неизменно имеют языческие корни, будь то греческие Сатурналии, славянская Комоедица или что-то иное. Но эти корни плотно переплелись с христианскими насаждениями, в результате чего и образовались такие уникальные, запоминающиеся празднества.