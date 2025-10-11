Американцы нашли древнеримскую реликвию на заднем дворе

Жители Нового Орлеана случайно наткнулись на реликвию из Древнего Рима на своем заднем дворе, сообщает газета ABC News. По ее информации, речь идет о мраморном надгробии древнеримского моряка, которое десятилетиями считалось утерянным. Артефакт с латинской надписью находился под слоем сорняков.

Семья из Нового Орлеана, убиравшая свой заросший задний двор, обнаружила чрезвычайно необычную находку: под сорняками была таинственная мраморная табличка с латинскими буквами, — говорится в публикации.

Было установлено, что находка — это надгробие римского моряка по имени Секст Конгений Вер. Он прожил 42 года, из которых более 20 лет прослужил на корабле в императорском флоте. При этом надгробие заказали уже наследники моряка.

Ранее на Кубани были обнаружены следы одного из наиболее древних христианских храмов. В процессе раскопок в Фанагории археологи нашли уникальные артефакты, включая мраморную купель, сигмовидный стол для подношений и бронзовый крест. Согласно оценкам ученых, возраст данных предметов составляет приблизительно две тысячи лет.