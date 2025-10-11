Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 11:05

В России нашли следы древнейшего храма возрастом 2000 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Кубани были обнаружены следы одного из наиболее древних христианских храмов, сообщает РЕН ТВ. В процессе раскопок в Фанагории археологи нашли уникальные артефакты, включая мраморную купель, сигмовидный стол для подношений и бронзовый крест. Согласно оценкам ученых, возраст данных предметов составляет приблизительно две тысячи лет.

Проведенные раскопки античного города предоставили достоверные доказательства существования на этой территории древней базилики. Современный этап исследований в нижней части города позволил разделить историю средневековой Фанагории на два хронологических периода: византийский и хазарский.

Определить местоположение базилики помогли две недавние находки: свинцовый крест, который использовался для защиты товаров в портовых городах, и камень, обычный только на первый взгляд, переданный учеными местными жителями. Все эти уникальные артефакты находятся в музее-заповеднике, созданном на месте раскопок в 2014 году после визита президента России Владимира Путина в экспедицию.

Ранее в Ленинградской области археологами было найдено укрепленное городище, относящееся к эпохе неолита. Данное поселение существовало в IV тысячелетии до н. э.

храмы
археологи
раскопки
артефакт
