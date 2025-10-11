В России нашли следы древнейшего храма возрастом 2000 лет На Кубани нашли следы христианского храма возрастом около 2000 лет

На Кубани были обнаружены следы одного из наиболее древних христианских храмов, сообщает РЕН ТВ. В процессе раскопок в Фанагории археологи нашли уникальные артефакты, включая мраморную купель, сигмовидный стол для подношений и бронзовый крест. Согласно оценкам ученых, возраст данных предметов составляет приблизительно две тысячи лет.

Проведенные раскопки античного города предоставили достоверные доказательства существования на этой территории древней базилики. Современный этап исследований в нижней части города позволил разделить историю средневековой Фанагории на два хронологических периода: византийский и хазарский.

Определить местоположение базилики помогли две недавние находки: свинцовый крест, который использовался для защиты товаров в портовых городах, и камень, обычный только на первый взгляд, переданный учеными местными жителями. Все эти уникальные артефакты находятся в музее-заповеднике, созданном на месте раскопок в 2014 году после визита президента России Владимира Путина в экспедицию.

Ранее в Ленинградской области археологами было найдено укрепленное городище, относящееся к эпохе неолита. Данное поселение существовало в IV тысячелетии до н. э.