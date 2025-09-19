Под Петербургом нашли поселение каменного века

Археологи обнаружили укрепленное городище эпохи неолита в Ленинградской области, сообщает Мойка 78. Поселение датируется IV тысячелетием до н. э.

Как сообщается, поселение Куровицы-9 было окружено частоколом и могло вмещать несколько десятков человек. В ходе раскопок обнаружены две жилые территории площадью по 600 квадратных метров. Снаружи возле стен была вырыта канавка. Внутри находились жилые зоны, очаги и кострища. Вокруг них археологи обнаружили осколки горшков, украшения и инструменты.

Ранее в иракском поселении Телль-Фара археологи нашли остатки древнего города, уничтоженного потопом. По оценкам ученых, катастрофа произошла около 20 тысяч лет назад из-за резких климатических изменений, вызвавших наводнения. Исследователи сопоставили данные о кольцах деревьев, вулканических отложениях и магнитных аномалиях с древними мифами, что, по их мнению, подтверждает версию о глобальном катаклизме в древности.