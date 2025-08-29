Археологи нашли город, способный «перекроить» все знания о человечестве В Ираке нашли следы города, разрушенного потопом 20 тыс. лет назад

В иракском Телль-Фара археологи обнаружили следы древнего города, разрушенного древним потопом, пишет Independent. Ученые считают, что стихийное бедствие погубило город около 20 тыс. лет назад. Причиной катастрофы могли стать резкие изменения климата, вызвавшие масштабные наводнения.

Ученые сопоставили такие геофизические данные как кольца деревьев, вулканические отложения и магнитные сдвиги с древними мифами. Они считают, что совпадения подтверждает версию о древнем глобальном катаклизме.

Если предположения исследователя подтвердятся, это может радикально изменить понимание истории человечества: возникновение первых цивилизаций будет отодвинуто на 12–13 тысяч лет назад. Это напрямую противоречит общепринятой версии развития общества, добавили ученые.

Ранее в Рязани на улице Новослободской археологи обнаружили кладбище состоятельных людей, живших на рубеже XVI–XVII веков. Также в ходе раскопок ученые нашли остатки жилых домов, подвалов и погребов. Всего специалисты обнаружили в месте раскопок свыше тысячи предметов, включая керамику, кухонную утварь и детские игрушки.