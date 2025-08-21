Рязанские археологи нашли кладбище знатных людей XVI–XVII веков

В Рязани на улице Новослободской археологи обнаружили кладбище состоятельных людей, живших на рубеже XVI–XVII веков, пишет «МК в Рязани». Также в ходе раскопок ученые нашли остатки жилых домов, подвалов и погребов.

Всего специалисты обнаружили в месте раскопок свыше тысячи предметов, включая керамику, кухонную утварь, детские игрушки и многочисленные изделия из цветных металлов. Ученых особо заинтересовали рифленые изразцы печей XVIII века с ярким орнаментом, а также обширное собрание крестов XVI–XVIII веков, украшений, перстней и пуговиц.

При этом самой древней и необычной находкой стал каменный наконечник эпохи мезолита — неолита. Его возраст оценивается в 10–12 тысяч лет до нашей эры.

Ранее археологи Института археологии РАН нашли в Великом Новгороде свинцовую печать князя Ярослава Мудрого. Историки уже причислили артефакт к древнейшим русским печатям.