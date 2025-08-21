Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025

Археологи нашли древнейшую печать Ярослава Мудрого

В Великом Новгороде археологи нашли редкую печать князя Ярослава Мудрого

Археологи Института археологии РАН нашли в Великом Новгороде свинцовую печать князя Ярослава Мудрого, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. Историки уже причислили артефакт к древнейшим русским печатям.

Находка представляет собой одну из древнейших русских печатей. Ее можно уверенно связывать с деятельностью Ярослава Владимировича: такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения, — пояснил археолог Петр Гайдуков.

По словам экспертов, находка представляет интерес для науки. Печать раскрывает новые сведения о первых десятилетиях истории Новгорода, которые практически не упоминаются в источниках. Как отмечают ученые, обнаруженная печать схожа с редкими монетами под названием «Ярославль сребром». До нашего времени дошло только восемь таких экземпляров.

Ранее в Перу при расширении газопровода рабочие обнаружили две древние гробницы. В одной из них сохранились человеческие останки, завернутые в ткань и помещенные в сидячем положении, рядом археологи нашли керамические сосуды и артефакты культуры Чанкай. Найденные предметы помогли датировать захоронение периодом между 1000 и 1470 годами нашей эры.

