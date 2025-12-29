Не разглядели геноцид: почему Европа оправдывает преступления нацистов

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении новой памятной даты. Теперь 19 апреля официально признано Днем памяти жертв геноцида советского народа. Этот важнейший указ не только готовит почву для европейской политической и материальной ответственности за преступления нацизма, но и способствует сохранению исторической памяти и идентичности народа РФ и будущих поколений. О значении инициативы NEWS.ru рассказал политический аналитик, кандидат исторических наук Александр Чаусов.

Сколько советских граждан стали жертвами геноцида

Подписанный Путиным закон был внесен на рассмотрение Госдумы еще в середине июня 2024 года и окончательно принят в конце апреля 2025-го. При этом термин «геноцид советского народа» начали вводить в российский правовой оборот еще раньше — в 2020 году.

Тогда Солецкий районный суд в Новгородской области признал массовые убийства мирных жителей деревни Жестяная Горка в 1942-м актом геноцида. В 2016 году поисковики нашли около поселения массовое захоронение, насчитывавшее более 500 тел — среди них оказалось немало детских останков. Всего от действий немецкой «тайлькоманды», которая специализировалась на уничтожении гражданского населения, пострадало около 2600 человек.

Прошлой весной Новгородский областной суд признал геноцидом преступления нацистов на всей территории региона. Согласно экспертному заключению прокуратуры, общее число убитых в 1941–1944 годах составило более 309 тысяч человек, еще почти 170 тысяч были угнаны в рабство.

Впрочем, сегодня любой российский регион, куда в годы Великой Отечественной дошли немецко-фашистские захватчики, может предъявить схожие цифры. Уже около 20 субъектов РФ провели разбирательства, результатом которых стали аналогичные вердикты.

Сотрудники судебно-медицинской экспертизы осматривают трупы военнопленных убитых в лагере Фото: РИА Новости

При этом данные о потерях советского народа уточняются буквально с окончания ВОВ. Иосиф Сталин в 1946 году говорил о 7 млн погибших. В хрущевский период подсчеты дали цифру в 20 млн. Сейчас в российских учебниках фигурируют 27 млн жертв, из которых на долю военнослужащих приходится от 8,6 до 12 млн. Все остальные — гражданские.

В среде профессиональных историков и вовсе говорят, что только потери советской армии достигли 27 млн, в то время как общее число жертв оценивается в 40-41 млн человек. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в мае 2025 года привел цифру в 50 млн погибших — сюда входят прямые и косвенные потери среди населения СССР.

Что такое геноцид

Важно понимать, что сама по себе массовость уничтожения людей — только один из признаков геноцида. Главное — это характер их преследования и убийств. Статья 357 УК РФ определяет геноцид следующим образом:

«Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы».

Ключевое здесь — целенаправленный и систематический характер ликвидации этнической группы. И Третий рейх проводил в отношении советского народа именно такую политику.

Одним из доказательств этого факта служит найденный протокол встречи Адольфа Гитлера с вице-премьером Румынии Михаем Антонеску от 27 ноября 1941 года. Фюрер на ней назвал «славянскую проблему» биологической, а не идеологической, и заявил об обязанности всех европейцев присоединиться к начатой им «борьбе». Он утверждал, что в этих условиях следует найти решения «по колонизации и биологическому устранению» славян.

Адольф Гитлер Фото: Knorr + Hirth/Global Look Press

В 2023 году Российское военно-историческое общество опубликовало так называемый «план голода» или «Директивы по экономической политике для сельскохозяйственной группы экономического штаба „Ост“». Его целью было не только тотальное ограбление советского населения и лишение его продовольствия, но и уничтожение посредством голода 20–30 млн советских граждан для «освобождения жизненного пространства». Сегодня многие историки придерживаются мнения, что голод во время блокады Ленинграда был не столько ее последствием, сколько «обкаткой» этих целей на практике.

Как Европа забывает историю

Несмотря на неопровержимые доказательства откровенно людоедской политики нацистского режима, далеко не все в Европе признают его действия в отношении советских граждан геноцидом.

Когда в мае 2024 года МИД РФ направил ФРГ ноту с требованием на государственном уровне признать актами геноцида блокаду Ленинграда и другие преступления против человечности, Берлин ее просто отклонил. Зато требования Москвы назвал правомерными экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт — то есть хрестоматийно «правый» немецкий политик, каковых на Западе сейчас называют «праворадикалами» и пытаются маркировать как «идейных наследников нацистов».

Гердт в разговоре с NEWS.ru признал, что в годы Второй мировой войны погибли не только жители блокадного Ленинграда, но в целом 28 млн советских граждан по всей стране. Впрочем, по его мнению, это вряд ли заставит Германию или другие европейские страны признать факт геноцида — платить репарации никто из них не захочет, особенно теперь. Хотя Россия преследует куда более фундаментальную цель — сохранение исторической памяти.

Политический аналитик, кандидат исторических наук Александр Чаусов Фото: Личный архив Александра Чаусова

Сейчас большинство европейских политиков едва ли рассматривают Вторую мировую войну как акт агрессии против СССР, вылившийся в геноцид. Куда большей популярностью пользуется точка зрения, озвученная финским президентом Александром Стуббом: в сентябре он заявил, что по итогам мирного соглашения 1944 года Финляндия «победила» Советский Союз, поскольку «сохранила свою независимость».

На Западе вообще и в Германии в частности уже много лет внедряются сразу несколько нарративов, перекраивающих историю этого глобального конфликта. Война для европейцев — это некая трагедия, в которой «бессмысленно погибала европейская молодежь». Но по каким причинам ее развязали и кто в итоге освободил Европу от нацизма — все это ретушируется, а то и замалчивается.

Об исторической памяти

Эти идеи существуют уже несколько десятилетий. К сожалению, их внедрению в массовое сознание европейцев на определенном историческом этапе отчасти способствовала и Россия. С 1992 по 1998 годы в нашей стране в рамках кампании по реабилитации жертв политических репрессий во внесудебном порядке были оправданы около 13 тысяч немецких военных преступников.

Самым громким примером оказалась реабилитация Гельмута фон Паннвица — «атамана добровольческого казачьего полка», который уделял уничтожению мирного населения особое внимание, в чем на допросах признавался сам. Его подразделение, разросшееся до корпуса, специализировалось на систематических карательных операциях.

«Атаман» отличался такой жестокостью, что когда западные союзники все же взяли его в плен уже на Балканах, то оперативно передали Советскому Союзу. Эта практика была весьма необычной: Запад старался не выдавать СССР особо «ценные» кадры Третьего рейха, дабы те, отсидев символические тюремные сроки, вернулись к мирной жизни.

В 1996-м в России фон Паннвица не просто оправдали, а еще и «назначили» жертвой репрессий. Этого широкая общественность не выдержала — разразился громкий скандал. В конечном итоге этот и часть аналогичных вердиктов военной прокуратуры были отменены. Но сама кампания по тихой реабилитации немецких военных преступников работала еще два года.

Расстрел мирных жителей во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Фото: РИА Новости

В этом смысле очень символично звучат слова из пояснительной записки к нынешнему закону о Дне памяти жертв геноцида: «Актуальность законодательного закрепления вопроса увековечения памяти жертв геноцида советского народа носит не только правовой характер. Это также важно ввиду возрождения идей неонацизма на территории ряда иностранных государств».

Все мы прекрасно знаем эти «другие государства». Но нужно понимать, что в них процессы реабилитации, а в ряде случаев и откровенной героизации нацизма приняли практически необратимый характер. Куда важнее сделать так, чтобы Россия не забывала уроков 90-х и сохраняла свою правду.

Принятый Путиным закон и новая историческая дата на поколения вперед закрепят память о чудовищных жертвах, которые понесла наша страна. Потому что они — один из краеугольных камней нашей идентичности.

