Оправдание геноцида, шпионаж, новый гитлерюгенд: как живут потомки Гиммлера

Ровно 125 лет назад, 7 октября 1900 года, родился рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, на которого Адольф Гитлер возложил задачу окончательного решения «еврейского вопроса». В итоге функционер Третьего рейха стал не только архитектором холокоста, но и фактически вторым человеком в нацистской Германии после самого фюрера. Как ему удалось получить этот статус и почему у одного из самых кровожадных людей в истории до сих пор есть защитники — в материале NEWS.ru.

Как Гиммлер пришел к власти

Генрих Гиммлер родился 7 октября 1900 года в чиновничьей католической семье. В 17 лет пошел в армию, но в боях Первой мировой войны не участвовал. После окончания конфликта Гиммлер посещал Мюнхенское техническое училище, где изучал экономику и сельское хозяйство, а затем работал коммивояжером.

В начале 1920-х присоединился к Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и поддержал организованный Гитлером «Пивной путч» — попытку государственного переворота, которая закончилась провалом и девятимесячным тюремным сроком для будущего фюрера.

Пока «патрон» сидел, Гиммлер поднимался по партийной карьерной лестнице. Он стал секретарем НСДАП и личным помощником одного из ее лидеров Грегора Штрассера. В этом качестве начинающий политик объездил с пропагандистскими лекциями всю Баварию, распространяя агитационную литературу.

В 1925 году Гиммлер вступил в СС — на тот момент она состояла из 200 человек, отвечавших за охрану Гитлера. Возглавив эту организацию, Гиммлер превратил ее в доминирующую структуру будущей нацистской империи и только за 1930 год увеличил ее численность до 3000 сотрудников. Именно он ввел внешнюю атрибутику СС и обрисовал идеологическое наполнение этой организации, а также установил жесточайшие критерии отбора ее членов по признакам «расовой чистоты». Кандидаты на должности в СС должны были предоставить сведения о своей родословной до 1800 года, которые доказывали бы их стопроцентную принадлежность к «арийской расе».

Министр внутренних дел Рейха Вильгельм Фрик приветствует рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера Фото: Scherl/Global Look Press

Как Гиммлер стал «архитектором холокоста»

В начале 1930-х в карьере Гиммлера наметился новый виток. После прихода Гитлера к власти в 1933 году он был назначен полицей-президентом Мюнхена и главой политической полиции всей Баварии. В том же году Гиммлер основал первый концентрационный лагерь Дахау. А спустя еще несколько лет он уже командовал всеми полицейскими силами Рейха.

Под его руководством были созданы лагеря смерти Освенцим, Белжец, Собибор, Треблинка, главным инструментом для умерщвления узников в которых были газовые камеры. Сам Гиммлер считал этот метод массового уничтожения ни в чем не повинных людей максимально «гуманным» по отношению к персоналу лагерей: рейхсфюрер утверждал, что расстрелы и вид крови «удручающе» действовали на его подчиненных. Под руководством Гиммлера были созданы и «эскадроны смерти», которые убивали мирное население на оккупированных нацистской Германией территориях.

По различным подсчетам, жертвами холокоста стали около 6 млн евреев. Что до СССР, то считается, что за годы войны численность мирного населения Советского Союза сократилась на 13,6 млн человек — и огромное число этих смертей на совести Гиммлера.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций, соавтор книги «Интербеллум 1918–1939» Алексей Громский в беседе с NEWS.ru напомнил, что Гиммлер также курировал бесчеловечные медицинские эксперименты над узниками концлагерей. Сам он утверждал, что эти опыты были призваны «повысить эффективность немецких солдат». По словам Громского, впоследствии их результаты активно использовались Западом.

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (слева), Адольф Гитлер и командующий штандартом СС «Дойчланд» Феликс Штайнер (справа) Фото: Scherl/Global Look Press

«Готовность ученых Третьего рейха к таким экспериментам все-таки позволила им получить некоторые практические результаты, и за доступ к итогам этих исследований действительно боролись. Нередко это служило основанием для того, чтобы закрыть глаза на преступления, которые руководство Рейха и СС совершало до и во время войны. За документами, разработками и мозгами Третьего рейха велась настоящая охота», — подчеркнул собеседник.

Как живут наследники Гиммлера

Ближе к концу войны Гиммлер понял, что поражения Германии уже не избежать. Он попробовал вступить в переговоры с союзниками, но безуспешно. Попытка капитулировать перед американским генералом Дуайтом Эйзенхауэром стоила рейхсфюреру власти — поведение подчиненного привело Гитлера в ярость, и он лишил его всяких полномочий. После капитуляции Германии Гиммлер пытался сбежать, но был задержан британскими солдатами. 23 мая 1945-го совершил самоубийство, не дожидаясь суда за военные преступления.

У правой руки Гитлера остались дети. В его единственном официальном браке родилась дочь Гудрун, также Гиммлер вместе с женой Маргарет усыновил мальчика по имени Герхард — сына погибшего офицера СС. Позже любовница, молодая секретарша Хедвиг Поттхаст, родила рейхсфюреру еще двоих наследников — сына Хельге и дочь Нанетту Доротею.

Гудрун была любимицей Гиммлера. Несмотря на то что они с женой жили раздельно, он регулярно навещал старшую дочь и звонил ей раз в несколько дней. Она, в свою очередь, всю жизнь отрицала, что ее отец был организатором массовых убийств и других военных преступлений. После выхода из лагеря для интернированных Гудрун сыграла свадьбу с членом ультраправой Национал-демократической партии, а впоследствии возглавила организацию «Молчаливая помощь». Ее главной функцией была «юридическая и финансовая поддержка» бывших солдат и офицеров СС и их семей. В 1952 году Гудрун создала еще одну организацию — Wiking-Jugend, уже откровенно неонацистскую, устроенную по образу и подобию гитлерюгенда. Она просуществовала до 1994 года, пока ее не признали антиконституционной.

Дочь рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера Гудрун Бурвиц Фото: AP/TASS

Гудрун открыто участвовала в мероприятиях неонацистских партий до своей смерти в 2018 году. Тогда же выяснилось, что в начале 1960-х она работала в германской разведке. Историк спецслужб Валентин Мзареулов в беседе с NEWS.ru предположил, что вся пронацистская деятельность дочери Гиммлера могла изначально курироваться разведкой.

«Всегда лучше, чтобы экстремисты — а нацисты были хоть и не очень преследуемыми, но экстремистами, — собирались вокруг контролируемого лидера. Можно их сосчитать, собрать все данные, а потом или использовать, или, если будет принято политическое решение, прихлопнуть одним махом», — отметил он.

Почему в Европе оправдывают преступления нацистов

Показательна история и другой родственницы Гиммлера — его внучатой племянницы Кэтрин. В интервью она утверждала, что много лет и не догадывалась о военных преступлениях членов своей семьи. А когда узнала, то написала книгу «Братья Гиммлер: немецкая семейная история». Но и в этом произведении на первом плане не геноцид и зверские расправы над невиновными, а «трагедия» клана Гиммлер.

Сегодня преступления нацистов аналогичным образом замалчивают европейские лидеры. Более того, у многих из них в роду были или солдаты гитлеровской армии, или даже видные функционеры Третьего рейха. На эти факты на Западе уже не принято обращать внимание, и Мзареулов считает это вполне объяснимым.

«Преступлений против Запада совершалось сравнительно мало. По поводу уничтожения славян, цыган и „неполноценных“ вообще возмущались только для проформы — никакого внутреннего возмущения на Западе это не вызывало», — подчеркнул эксперт.

