«Не думаю, что это Конго или США»: Трамп об атаках ВСУ на Россию

«Не думаю, что это Конго или США»: Трамп об атаках ВСУ на Россию Трамп указал Зеленскому на обстрелы Украиной территории России

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами по итогам закрытых переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго раскритиковал Киев за обстрелы российской территории. Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома отметил, что РФ явно атакуют не из Конго или США.

Да, бомбят Украину. Но были взрывы и в России. Я не думаю, что это устроили Конго или США. Вероятно, это устроила Украина, — сказал Трамп.

Президент США также высказал сожаление по поводу гибели американских граждан на территории Украины. Отвечая на вопрос журналистов о послании семьям погибших наемников, он заявил, что печально, когда это происходит в чужой стране. По его словам, среди погибших значились даже известные люди. Однако конкретных имен он приводить не стал.

Также американский лидер выразил уверенность в возможности достижения договоренностей по урегулированию на Украине в течение нескольких ближайших недель. Однако при этом президент оговорился, что при негативном сценарии соглашения может и не быть.