Дед-нацист, свингер-клубы, неврастения: кто такой премьер Польши Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск бьет тревогу из-за роста пророссийских настроений в стране. По его мнению, их сдерживание — одна из основных задач польских политиков. Туск никогда не проявлял симпатии к России и позволял себе русофобские высказывания. В каких скандалах был замешан глава кабмина, ждет ли его отставка — в материале NEWS.ru.

Что сказал о России премьер Польши Дональд Туск

По словам Туска, в последнее время в польском обществе нарастают пророссийские настроения и усиливается антипатия к Украине. Он считает, что тенденция якобы стимулируется Кремлем и подпитывается страхами, а также эмоциями граждан. Премьер охарактеризовал эту ситуацию как испытание патриотизма и зрелости для всего политического истеблишмента Польши.

«Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению», — подчеркнул Туск.

Политик и ранее выступал с резкими высказываниями в адрес России. Так, он бездоказательно обвинил РФ в нарушении воздушного пространства Польши после того, как на ее территории были обнаружены обломки упавших беспилотников неизвестного происхождения. Тогда Туск заявил, что у его страны есть только один враг, который находится на востоке.

Экс-судья административного воеводского суда в Варшаве Томаш Шмидт, получивший политическое убежище в Белоруссии, в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что провокация с БПЛА не имела никакого отношения к России и была организована украинскими, польскими и британскими спецслужбами. Туск, по его мнению, активно пытается подстроиться под Запад.

«Его политика стоит на шпагате: с одной стороны — Брюссель, с другой — Вашингтон. Туск пытается лавировать между американской, брюссельской и британской администрациями», — подчеркнул собеседник.

Дедушка премьера Польши Туска служил в вермахте?

В биографии Туска есть много темных пятен. Будущий председатель Совета министров Польши родился 22 апреля 1957 года в Гданьске. В 1980-м окончил исторический факультет местного университета и стал одним из основателей Независимого движения польских студентов.

Когда в 1981 году в Польше для борьбы с оппозицией ввели военное положение, Туск начал выпускать подпольный журнал, где публиковал критические статьи о политическом и об экономическом курсе правительства. Ближе к концу 1980-х он вошел в число организаторов забастовок рабочих.

В начале 1990-х Туска избрали в польский сейм, а в 1997 году — в сенат. Затем он несколько лет занимал разные посты в обеих палатах парламента. В середине нулевых Туск пытался баллотироваться в президенты, но проиграл на выборах. В 2007-м он занял пост премьера, который занимал до 2014 года. Его следующим местом работы стал Европейский совет, в котором Туск председательствовал пять лет. В 2023-м он вернулся на пост главы правительства.

Премьер ранее рассказывал в интервью об отце-плотнике и в меньшей степени упоминал дедушку, которого нацисты якобы заключили в концлагерь. При этом в разгар президентской кампании 2005-го команда его оппонента Ярослава Качиньского выяснила, что на самом деле Юзеф Туск в 1944 году добровольно записался в вермахт. Позднее этот факт был подтвержден архивными документами.

В какие еще скандалы попадал премьер Польши Туск

В августе 2025 года правительство Польши обвинили в нецелевых тратах бюджетных средств, полученных от ЕС на восстановление экономики после пандемии COVID-19. По данным Politico, кабинет Туска тратил деньги на клуб для свингеров, пиццерию с солярием и сеть водочных баров. Власти спустили это дело на тормозах.

Есть ли у премьера Польши Туска проблемы с психикой

Шмидт отметил, что Туск — неглупый, но ленивый человек. Его нежелание полноценно работать рано или поздно приведет к большим проблемам, подчеркнул эксперт.

«Он часто не читает документы, которые подписывает. Позиции Туска под большим вопросом, его призывают заменить на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского», — отметил Шмидт.

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru не исключил, что провокационные высказывания премьера связаны с ментальными проблемами.

«Туску нужно пропить курс успокоительных или [пройти] длительное лечение, иначе его депрессивное состояние неминуемо приведет к полному саморазрушению личности. В данный момент его воспринимают как помешанного неврастеника с депрессивным лицом и речами человека со статично застывшим сознанием», — подчеркнул депутат.

