«Для них украинцы — быдло»: Польша режет выплаты беженцам и ВСУ за Starlink

В Польше выдвинули ряд антикиевских инициатив. В частности, президент страны Кароль Навроцкий отверг закон о продлении льгот для части украинцев, находящихся в стране, а также предложил запретить бандеровскую символику, приравняв ее к нацистской. После этого министр цифровизации Польши заявил, что Варшава не будет больше оплачивать интернет Starlink для нужд ВСУ. Чем вызваны эти антиукраинские демарши и чем это может быть выгодно России — в материале NEWS.ru.

Чего президент Польши лишил украинских беженцев и ВСУ

В понедельник, 25 августа, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о продлении социальных льгот безработным украинским беженцам в стране. Он заявил, что не согласен с условиями госпрограммы Rodzina 800+ («Семья 800+». — NEWS.ru), по которой семьи иностранцев могут получать 800 злотых в месяц на каждого ребенка. Политик указал, что такие выплаты должны быть предназначены только работающим родителям. Если законопроект так и не будет принят, многие украинцы, находящиеся в Польше, лишатся льгот уже в конце сентября.

После этого министр цифровизации Кшиштоф Гавковский сообщил, что Польша прекратит оплачивать услуги Starlink для ВСУ из-за вето президента Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.

«Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет на Украине, потому что де-факто это означает его решение относительно закона о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей стране», — указал он.

Что еще хочет запретить Навроцкий

Польский лидер предложил законодательно уравнять бандеровскую и фашистскую символики. «Мы должны включить в проект закона важный лозунг „Стоп бандеровщине“ и в Уголовном кодексе уравнять бандеровский символ с символами, соответствующими немецкому национал-социализму, который по-простому называется фашизмом», — заявил он.

Навроцкий отметил, что для этого нужно внести изменения и дополнения в закон об Институте национальной памяти, и пообещал, что в ближайшее время соответствующий законопроект будет направлен на рассмотрение в парламент.

Кроме того, Навроцкий в ходе пресс-конференции предложил ужесточить условия получения гражданства страны и лишить такой возможности лиц, которые симпатизируют бандеровской идеологии. Он призвал ввести новые условия получения польского гражданства не только для граждан Украины, но и других стран.

Почему власти Польши занимают антиукраинскую позицию

В антиукраинских шагах Навроцкого важны два аспекта, отметил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

«Во-первых, это усталость Польши от конфликта, от того, что в стране находится официально более миллиона украинцев. Да и экономическая ситуация нестабильная. И поэтому конфликт в соседнем государстве со всеми вытекающими: поставками вооружений, содержанием военных баз — это довольно тяжелая нагрузка на польский бюджет. И сейчас, после трех лет войны, появляется совершенно серьезная усталость от этого всего. Польша не выходит из антироссийского конфликта, но она старается минимизировать свои издержки», — заявил он.

Во-вторых, по словам Ткаченко, сейчас Польшу вытеснили из круга европейских государств, которые формируют политику ЕС и НАТО в отношении украинского конфликта. Если раньше Варшава была очень видным представителем этой коалиции, то после победы на президентских выборах скептически настроенного к Киеву Навроцкого в Брюсселе, проанализировав внутриполитическую ситуацию в Польше, пришли к выводу, что страну нужно вывести из числа активных участников переговорного процесса.

Там, конечно, обиделись на это, считает Ткаченко, поэтому пытаются такими действиями показать свою значимость и вернуться в группу государств ЕС, которые фактически ведут переговоры с Киевом и косвенно с Москвой по поводу завершения конфликта.

Что усугубляет недовольство поляков украинцами

Отчуждение между Польшей и Украиной происходило на протяжении нескольких лет, отметил в разговоре с NEWS.ru политолог Юрий Бондаренко. По его словам, исторически поляки относятся к украинцам и белорусам как к людям второго сорта.

«Это бывшие граждане Речи Посполитой, которых они, по сути, за людей не считают. По правде говоря, в менталитете поляков они — „быдло“, то есть скот, вот такой уровень. И эта привычка понукать. До последнего времени в Польше была значительная украинская диаспора. Украинцы работали на сборе клубники, в сельском хозяйстве, в строительстве — на самых низкооплачиваемых работах. Речь идет о нескольких миллионах человек, целые отрасли хозяйства были захвачены», — указал Бондаренко.

С началом военной операции три года назад в Польшу хлынул поток украинских беженцев, отметил политолог. Они получали максимальные льготы, и все это происходило на волне «просто убийственной русофобии». Но со временем угар стал проходить, поскольку поляки начали сталкиваться с таким отношением, которого раньше не встречали. Они вдруг увидели, что многие приехавшие украинцы небедные люди и при этом получают большие пособия. Это стало сильно напрягать местных жителей.

«Это сдерживалось исключительно антироссийской политикой, риторикой и русофобией правящего класса — ничем иным. Но сейчас начинает превалировать другое, более сильное противоречие между поляками и украинцами. Оно основано на диаметрально противоположных подходах к истории», — заявил он.

И тут, по словам Бондаренко, вспыхнули воспоминания о Волынской резне, которая произошла во время Второй мировой войны. На территориях Волыни бандеровцы уничтожили, по разным оценкам, от нескольких десятков до более чем ста тысяч человек.

«Причем это происходило самым варварским образом: женщин распиливали живьем, детей бросали в костры. То есть бандеровцы показали себя с самой жестокой стороны, как самые отпетые убийцы, которых боялись даже немцы. Гитлеровцы старались с ними не связываться, поручали им самые грязные работы», — рассказал Бондаренко.

Что конфликт Польши и Украины значит для России

Пока нельзя назвать это серьезной размолвкой между Польшей и Украиной, считает Ткаченко.

«Она не окажет влияния на ход конфликта, даже на его динамику. С другой стороны, она соответствует стратегическому видению Российской Федерацией своих отношений с Европой», — отметил эксперт.

Россия, по его словам, пришла к выводу, что удобнее вернуться к старой схеме прямого диалога с отдельными государствами, а не с Европой целиком. Это выгодно, потому что по сравнению с любым государством Европы РФ намного крупнее. Плюс таким образом можно избавиться от общеевропейской идеологии, от попыток европейцев убедить Россию согласиться на их требования.

